"خطة خطيرة لإشعال مواجهة مع الناتو"... موسكو تكشف مؤامرة أوكرانية بريطانية

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية استخباراتية معقّدة شاركت فيها أجهزة أوكرانية وبريطانية، كانت تهدف إلى اختطاف مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" المزوّدة بصواريخ "خنجر" فرط الصوتية، واستخدامها في هجوم مفبرك ضد (الناتو) لتوريط في تصعيد مباشر مع الغرب.ووفق بيان الهيئة، حاول ضباط المخابرات العسكرية تجنيد عدد من الطيارين مقابل ثلاثة ملايين دولار وجوازات سفر غربية، بهدف إقناعهم بالفرار بالطائرة نحو قاعدة الجوية في كونستانزا بجنوب شرق رومانيا، حيث كان من المقرر أن يُسقطها الدفاع الجوي الروماني لتبدو وكأنها عدوان روسي على الحلف.لكن أجهزة الأمن الروسية بحسب البيان، كانت تتابع العملية منذ بدايتها وتمكنت من تحويلها إلى عملية مضادة ناجحة، كشفت عبرها تورطًا مباشرًا لأجهزة استخبارات بريطانية إلى جانب الأوكرانية في التخطيط والتنفيذ.وأكدت الهيئة أن الخطة أُفشلت بالكامل دون أي خسائر، مشيرة إلى أن تواصل استخدام مقاتلات "ميغ-31" وصواريخ "خنجر" في عملياتها العسكرية، في حين اعتبرت موسكو أن هذه المحاولة تمثّل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الاستخباراتية الغربية ضدها. (روسيا اليوم)