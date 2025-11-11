24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"خطة خطيرة لإشعال مواجهة مع الناتو"... موسكو تكشف مؤامرة أوكرانية بريطانية
Lebanon 24
11-11-2025
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية استخباراتية معقّدة شاركت فيها أجهزة أوكرانية وبريطانية، كانت تهدف إلى اختطاف مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" المزوّدة بصواريخ "خنجر" فرط الصوتية، واستخدامها في هجوم مفبرك ضد
حلف شمال الأطلسي
(الناتو) لتوريط
موسكو
في تصعيد مباشر مع الغرب.
Advertisement
ووفق بيان الهيئة، حاول ضباط المخابرات العسكرية
الأوكرانية
تجنيد عدد من الطيارين
الروس
مقابل ثلاثة ملايين دولار وجوازات سفر غربية، بهدف إقناعهم بالفرار بالطائرة نحو قاعدة
الناتو
الجوية في كونستانزا بجنوب شرق رومانيا، حيث كان من المقرر أن يُسقطها الدفاع الجوي الروماني لتبدو وكأنها عدوان روسي على الحلف.
لكن أجهزة الأمن الروسية بحسب البيان، كانت تتابع العملية منذ بدايتها وتمكنت من تحويلها إلى عملية مضادة ناجحة، كشفت عبرها تورطًا مباشرًا لأجهزة استخبارات بريطانية إلى جانب الأوكرانية في التخطيط والتنفيذ.
وأكدت الهيئة أن الخطة أُفشلت بالكامل دون أي خسائر، مشيرة إلى أن
روسيا
تواصل استخدام مقاتلات "ميغ-31" وصواريخ "خنجر" في عملياتها العسكرية، في حين اعتبرت موسكو أن هذه المحاولة تمثّل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الاستخباراتية الغربية ضدها. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"التلغراف": سيتم نشر طائرات بدون طيار بريطانية وأوكرانية الصنع في جدار المُسيّرات الذي يعتزم الناتو بناءه
Lebanon 24
"التلغراف": سيتم نشر طائرات بدون طيار بريطانية وأوكرانية الصنع في جدار المُسيّرات الذي يعتزم الناتو بناءه
11/11/2025 08:12:07
11/11/2025 08:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: صواريخ "توماهوك" هي أسلحة خطيرة لكنها لا تستطيع تغيير الوضع على خط المواجهة
Lebanon 24
الكرملين: صواريخ "توماهوك" هي أسلحة خطيرة لكنها لا تستطيع تغيير الوضع على خط المواجهة
11/11/2025 08:12:07
11/11/2025 08:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال توجهها إلى موسكو
Lebanon 24
"رويترز": الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال توجهها إلى موسكو
11/11/2025 08:12:07
11/11/2025 08:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناتو شرق أوسطي"؟ قبرص تكشف عن خطة غير مسبوقة للأمن الإقليمي
Lebanon 24
"ناتو شرق أوسطي"؟ قبرص تكشف عن خطة غير مسبوقة للأمن الإقليمي
11/11/2025 08:12:07
11/11/2025 08:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حلف شمال الأطلسي
روسيا اليوم
الأوكرانية
جنوب شرق
الأطلسي
الرومان
الناتو
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسماء من قسد في وزارة الدفاع السورية.. اليكم ما كشفته المصادر
Lebanon 24
أسماء من قسد في وزارة الدفاع السورية.. اليكم ما كشفته المصادر
01:08 | 2025-11-11
11/11/2025 01:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"
Lebanon 24
سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"
00:41 | 2025-11-11
11/11/2025 12:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 41 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
بعد 41 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
00:37 | 2025-11-11
11/11/2025 12:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الهدية التي تلقاها الشرع من ترامب في البيت الأبيض؟
Lebanon 24
ما الهدية التي تلقاها الشرع من ترامب في البيت الأبيض؟
00:10 | 2025-11-11
11/11/2025 12:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط معارضة شديدة.. قائد الجيش الباكستاني يحصل على صلاحيات موسعة
Lebanon 24
وسط معارضة شديدة.. قائد الجيش الباكستاني يحصل على صلاحيات موسعة
23:58 | 2025-11-10
10/11/2025 11:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:08 | 2025-11-11
أسماء من قسد في وزارة الدفاع السورية.. اليكم ما كشفته المصادر
00:41 | 2025-11-11
سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"
00:37 | 2025-11-11
بعد 41 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
00:10 | 2025-11-11
ما الهدية التي تلقاها الشرع من ترامب في البيت الأبيض؟
23:58 | 2025-11-10
وسط معارضة شديدة.. قائد الجيش الباكستاني يحصل على صلاحيات موسعة
23:56 | 2025-11-10
فيدان: واشنطن تتفهم ضرورة بقاء سوريا موحدة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 08:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 08:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 08:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24