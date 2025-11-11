Advertisement

عربي-دولي

"خطة خطيرة لإشعال مواجهة مع الناتو"... موسكو تكشف مؤامرة أوكرانية بريطانية

Lebanon 24
11-11-2025 | 00:27
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية استخباراتية معقّدة شاركت فيها أجهزة أوكرانية وبريطانية، كانت تهدف إلى اختطاف مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" المزوّدة بصواريخ "خنجر" فرط الصوتية، واستخدامها في هجوم مفبرك ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتوريط موسكو في تصعيد مباشر مع الغرب.
ووفق بيان الهيئة، حاول ضباط المخابرات العسكرية الأوكرانية تجنيد عدد من الطيارين الروس مقابل ثلاثة ملايين دولار وجوازات سفر غربية، بهدف إقناعهم بالفرار بالطائرة نحو قاعدة الناتو الجوية في كونستانزا بجنوب شرق رومانيا، حيث كان من المقرر أن يُسقطها الدفاع الجوي الروماني لتبدو وكأنها عدوان روسي على الحلف.

لكن أجهزة الأمن الروسية بحسب البيان، كانت تتابع العملية منذ بدايتها وتمكنت من تحويلها إلى عملية مضادة ناجحة، كشفت عبرها تورطًا مباشرًا لأجهزة استخبارات بريطانية إلى جانب الأوكرانية في التخطيط والتنفيذ.

وأكدت الهيئة أن الخطة أُفشلت بالكامل دون أي خسائر، مشيرة إلى أن روسيا تواصل استخدام مقاتلات "ميغ-31" وصواريخ "خنجر" في عملياتها العسكرية، في حين اعتبرت موسكو أن هذه المحاولة تمثّل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الاستخباراتية الغربية ضدها. (روسيا اليوم)
حلف شمال الأطلسي

روسيا اليوم

الأوكرانية

جنوب شرق

الأطلسي

الرومان

الناتو

الغربي

