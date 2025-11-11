Advertisement

لهذا السبب دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي

Lebanon 24
11-11-2025 | 01:12
Doc-P-1440759-638984457481800038.webp
Doc-P-1440759-638984457481800038.webp photos 0
أثيرت العديد من التساؤلات حول سبب دخول الرئيس السوري أحمد الشرع الى البيت البيض للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب من المدخل الجانبي، وليس الرئيسي.
وأوضح السفير السوري بسام بربندي للعربية/الحدث مساء أمس أن زيارة الشرع لم تكن زيارة دولة إلى الولايات المتحدة، بل زيارة خاصة.


وأضاف أنه بحسب بروتوكول البيت الأبيض فإن أية "زيارة خاصة"، لا تشهد استقبالاً رسمياً أو رفعاً لأعلام البلدين، وبالتالي دخولاً من المدخل الأساسي.

كما أردف شارحاً أن زيارة الشرع أتت ضمن توصيف الزيارة الخاصة، ما استدعى دخول الرئيس السوري من الناحية الجانبية للبيت الأبيض.

وكان الشرع وصل أمس إلى البيت الأبيض دون ضجة مثلما يحدث مع زيارات القادة الأجانب. ودخل من مدخل جانبي لم يره الصحافيون، بدلا من الباب الرئيسي للجناح الغربي، حيث كانت تنتظره الكاميرات.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

أحمد الشرع

بروتوكول

الاميركي

الرئيسي

دونالد

