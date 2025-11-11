لهذا السبب دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي

Advertisement

أثيرت العديد من التساؤلات حول سبب دخول الرئيس السوري الى البيت البيض للقاء الرئيس من المدخل الجانبي، وليس .وأوضح السفير السوري بسام بربندي للعربية/الحدث مساء أمس أن زيارة لم تكن زيارة دولة إلى ، بل زيارة خاصة.وأضاف أنه بحسب فإن أية "زيارة خاصة"، لا تشهد استقبالاً رسمياً أو رفعاً لأعلام البلدين، وبالتالي دخولاً من المدخل الأساسي.كما أردف شارحاً أن زيارة الشرع أتت ضمن توصيف الزيارة الخاصة، ما استدعى دخول الرئيس السوري من الناحية الجانبية للبيت الأبيض.وكان الشرع وصل أمس إلى البيت الأبيض دون ضجة مثلما يحدث مع زيارات الأجانب. ودخل من مدخل جانبي لم يره الصحافيون، بدلا من الباب الرئيسي للجناح ، حيث كانت تنتظره الكاميرات.