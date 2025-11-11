Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون يعلنون وقف الهجمات على إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر

Lebanon 24
11-11-2025 | 01:47
أعلن الحوثيون في اليمن إيقاف هجماتهم على إسرائيل وعلى السفن في البحرالأحمر، وذلك في رسالة لحركة حماس، وفق وكالة أسوشييتد برس (أ ب).
البحر الأحمر

الحوثي

حماس

