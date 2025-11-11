26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحوثيون يعلنون وقف الهجمات على إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر
Lebanon 24
11-11-2025
|
01:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الحوثيون في اليمن إيقاف هجماتهم على
إسرائيل
وعلى السفن في البحرالأحمر، وذلك في رسالة لحركة
حماس
، وفق وكالة أسوشييتد برس (أ ب).
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر حتى وقف العدوان على غزة
Lebanon 24
الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر حتى وقف العدوان على غزة
11/11/2025 12:09:11
11/11/2025 12:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط و الغاز في البحر الأحمر
Lebanon 24
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط و الغاز في البحر الأحمر
11/11/2025 12:09:11
11/11/2025 12:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مسيّرة من اليمن انفجرت عند مدخل فندق في إيلات على البحر الأحمر
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مسيّرة من اليمن انفجرت عند مدخل فندق في إيلات على البحر الأحمر
11/11/2025 12:09:11
11/11/2025 12:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مناطق "حساسة" في إسرائيل بصاروخ أسرع من الصوت
Lebanon 24
الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مناطق "حساسة" في إسرائيل بصاروخ أسرع من الصوت
11/11/2025 12:09:11
11/11/2025 12:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأحمر
الحوثي
حماس
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفجير يهزّ العاصمة الباكستانية.. وسقوط عشرات الضحايا (فيديو)
Lebanon 24
تفجير يهزّ العاصمة الباكستانية.. وسقوط عشرات الضحايا (فيديو)
04:55 | 2025-11-11
11/11/2025 04:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في باكستان.. إحباط محاولة اقتحام كلية عسكرية من قبل مسلحين من طالبان
Lebanon 24
في باكستان.. إحباط محاولة اقتحام كلية عسكرية من قبل مسلحين من طالبان
04:45 | 2025-11-11
11/11/2025 04:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب قرر تسميه نفسه باسم الرئيس الأميركي.. ترامب قريبا على بطاقات اقتراع في بلجيكا!
Lebanon 24
حزب قرر تسميه نفسه باسم الرئيس الأميركي.. ترامب قريبا على بطاقات اقتراع في بلجيكا!
04:30 | 2025-11-11
11/11/2025 04:30:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في أنفاق غزة
Lebanon 24
تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في أنفاق غزة
03:40 | 2025-11-11
11/11/2025 03:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد "تنورين"؟
Lebanon 24
ما جديد "تنورين"؟
06:15 | 2025-11-10
10/11/2025 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:55 | 2025-11-11
تفجير يهزّ العاصمة الباكستانية.. وسقوط عشرات الضحايا (فيديو)
04:45 | 2025-11-11
في باكستان.. إحباط محاولة اقتحام كلية عسكرية من قبل مسلحين من طالبان
04:30 | 2025-11-11
حزب قرر تسميه نفسه باسم الرئيس الأميركي.. ترامب قريبا على بطاقات اقتراع في بلجيكا!
03:40 | 2025-11-11
تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في أنفاق غزة
03:30 | 2025-11-11
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:22 | 2025-11-11
بنحو 500 مليون دولار.. هذا ما ستبنيه أميركا قرب حدود غزة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 12:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 12:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 12:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24