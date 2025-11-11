بالصور: السوداني يُصوّت في الانتخابات العراقية برفقة والدته

رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، السيد محمد شياع السوداني، يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب في المركز الانتخابي في منطقة كرادة مريم في العاصمة بغداد.
••••••
المكتب الإعلامي لائتلاف الإعمار والتنمية
11 تشرين الثاني 2025#ائتلاف_الإعمار_والتنمية pic.twitter.com/F7zZCIRGRB
