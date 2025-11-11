بالصور: السوداني يُصوّت في الانتخابات العراقية برفقة والدته

أدلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات البرلمانية، مصطحبًا والدته التي تستخدم كرسيًّا متحرّكًا، إلى مركز الاقتراع في .

رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، السيد محمد شياع السوداني، يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب في المركز الانتخابي في منطقة كرادة مريم في العاصمة بغداد.



11 تشرين الثاني 2025

وقال السوداني في بعد الإدلاء بصوته إن "انتخابات مجلس النواب لعام 2025 تُجرى بأجواء آمنة ومستقرة، وأدينا التزامنا في البرنامج الحكومي بشأن إجراء الانتخابات، وحرصنا على حضور المراقبين الدوليين في الانتخابات البرلمانية".

وفتحت الثلاثاء مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية السادسة للعراق منذ الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين في العام 2003.