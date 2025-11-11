Advertisement

عربي-دولي

بالصور: السوداني يُصوّت في الانتخابات العراقية برفقة والدته

Lebanon 24
11-11-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1440785-638984489208608542.jpeg
Doc-P-1440785-638984489208608542.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات البرلمانية، مصطحبًا والدته التي تستخدم كرسيًّا متحرّكًا، إلى مركز الاقتراع في بغداد.
 
 
Advertisement
 
وقال السوداني في مؤتمر صحفي بعد الإدلاء بصوته إن "انتخابات مجلس النواب لعام 2025 تُجرى بأجواء آمنة ومستقرة، وأدينا التزامنا في البرنامج الحكومي بشأن إجراء الانتخابات، وحرصنا على حضور المراقبين الدوليين في الانتخابات البرلمانية".
 
وفتحت صباح اليوم الثلاثاء مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية السادسة للعراق منذ الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين في العام 2003.

مواضيع ذات صلة
مفوضية الانتخابات العراقية للحدث: أكملنا الاستعدادات للانتخابات القادمة
lebanon 24
11/11/2025 12:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: وفاة زوجة المرجع الديني السيد علي السيستاني
lebanon 24
11/11/2025 12:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بملابس مخططة.. هيدي كرم برفقة نجلها (صورة)
lebanon 24
11/11/2025 12:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق التصويت العام في الانتخابات البرلمانية العراقية
lebanon 24
11/11/2025 12:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي

صباح اليوم

مؤتمر صحفي

البرلمان

العراقية

السودان

برلماني

العراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:55 | 2025-11-11
04:45 | 2025-11-11
04:30 | 2025-11-11
03:40 | 2025-11-11
03:30 | 2025-11-11
03:22 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24