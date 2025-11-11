Advertisement

عربي-دولي

حادث سير مروّع في دولة عربية.. 41 ضحية بينهم سياح روس وفنلنديون

Lebanon 24
11-11-2025 | 03:06
شهد الطريق الساحلي بين رأس غارب والزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر في مصر صباح اليوم الثلاثاء حادث تصادم مروع بين حافلة سياحية وشاحنة نقل ثقيل من نوع "تريلا"، ما أسفر عن وفاة شخصين هما سائق الأتوبيس وشخص آخر كان على متن السيارة السياحية، وإصابة 39 آخرين بجروح متفاوتة بين الركاب. وأوضحت المصادر الطبية أن المصابين شملوا 27 سائحًا روسيًا، و7 فنلنديين، و2 ليتوانيًا، و3 مصريين بينهم المرشد السياحي وسائق الأتوبيس، إضافة إلى سائق الشاحنة، ليصل إجمالي الضحايا إلى 41 حالة.
أدى الاصطدام المباشر إلى انهيار واجهة الأتوبيس، ما تسبب في إصابات بالغة للركاب الأماميين، فيما تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج، مع متابعة الحالات الأكثر خطورة تحت الملاحظة. وتولت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق في الحادث، حيث بدأت بفحص الموقع وكاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود والسائقين، فيما رجحت التحقيقات الأولية أن يكون السبب فقدان تركيز أحد السائقين أو السرعة الزائدة، على أن تستمر التحريات لتحديد السبب الدقيق.

ويأتي الحادث في ظل دعوات متكررة لإنشاء طريق موازٍ للنقل الثقيل يفصل حركة الشاحنات عن السيارات السياحية، بعد أن شهد المحور على مر السنوات السابقة العديد من الحوادث المماثلة، خاصة مع تزايد الحركة السياحية والتجارية خلال الموسم الشتوي وعودة رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى الأقصر. (روسيا اليوم)
