26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حادث سير مروّع في دولة عربية.. 41 ضحية بينهم سياح روس وفنلنديون
Lebanon 24
11-11-2025
|
03:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد الطريق الساحلي بين رأس غارب والزعفرانة بمحافظة
البحر الأحمر
في مصر
صباح اليوم
الثلاثاء حادث تصادم مروع بين حافلة سياحية وشاحنة نقل ثقيل من نوع "تريلا"، ما أسفر عن وفاة شخصين هما سائق الأتوبيس وشخص آخر كان على متن السيارة السياحية، وإصابة 39 آخرين بجروح متفاوتة بين الركاب. وأوضحت المصادر الطبية أن المصابين شملوا 27 سائحًا روسيًا، و7 فنلنديين، و2 ليتوانيًا، و3 مصريين بينهم المرشد السياحي وسائق الأتوبيس، إضافة إلى سائق الشاحنة، ليصل إجمالي الضحايا إلى 41 حالة.
Advertisement
أدى الاصطدام المباشر إلى انهيار واجهة الأتوبيس، ما تسبب في إصابات بالغة للركاب الأماميين، فيما تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج، مع متابعة الحالات الأكثر خطورة تحت الملاحظة. وتولت
الأجهزة الأمنية
والنيابة العامة التحقيق في الحادث، حيث بدأت بفحص الموقع وكاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود والسائقين، فيما رجحت التحقيقات الأولية أن يكون السبب فقدان تركيز أحد السائقين أو السرعة الزائدة، على أن تستمر التحريات لتحديد السبب الدقيق.
ويأتي الحادث في ظل دعوات متكررة لإنشاء طريق موازٍ للنقل الثقيل يفصل حركة الشاحنات عن السيارات السياحية، بعد أن شهد المحور على مر السنوات السابقة العديد من الحوادث المماثلة، خاصة مع تزايد الحركة السياحية والتجارية خلال الموسم الشتوي وعودة رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى الأقصر. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"الباص" احترق بالكامل... مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في حادث سير مروّع في دولة عربيّة
Lebanon 24
"الباص" احترق بالكامل... مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في حادث سير مروّع في دولة عربيّة
11/11/2025 12:09:38
11/11/2025 12:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة عربيّة... إصابة أكثر من 10 فتيات في حادث سير مروّع
Lebanon 24
في دولة عربيّة... إصابة أكثر من 10 فتيات في حادث سير مروّع
11/11/2025 12:09:38
11/11/2025 12:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شاب في حادث سير مروّع (صورة)
Lebanon 24
وفاة شاب في حادث سير مروّع (صورة)
11/11/2025 12:09:38
11/11/2025 12:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... انقلاب سيارة وإصابة شخصين (صورة)
Lebanon 24
حادث سير مروّع... انقلاب سيارة وإصابة شخصين (صورة)
11/11/2025 12:09:38
11/11/2025 12:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الأجهزة الأمنية
النيابة العامة
البحر الأحمر
روسيا اليوم
صباح اليوم
النيابة
شخص آخر
الملاح
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفجير يهزّ العاصمة الباكستانية.. وسقوط عشرات الضحايا (فيديو)
Lebanon 24
تفجير يهزّ العاصمة الباكستانية.. وسقوط عشرات الضحايا (فيديو)
04:55 | 2025-11-11
11/11/2025 04:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في باكستان.. إحباط محاولة اقتحام كلية عسكرية من قبل مسلحين من طالبان
Lebanon 24
في باكستان.. إحباط محاولة اقتحام كلية عسكرية من قبل مسلحين من طالبان
04:45 | 2025-11-11
11/11/2025 04:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب قرر تسميه نفسه باسم الرئيس الأميركي.. ترامب قريبا على بطاقات اقتراع في بلجيكا!
Lebanon 24
حزب قرر تسميه نفسه باسم الرئيس الأميركي.. ترامب قريبا على بطاقات اقتراع في بلجيكا!
04:30 | 2025-11-11
11/11/2025 04:30:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في أنفاق غزة
Lebanon 24
تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في أنفاق غزة
03:40 | 2025-11-11
11/11/2025 03:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد "تنورين"؟
Lebanon 24
ما جديد "تنورين"؟
06:15 | 2025-11-10
10/11/2025 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:55 | 2025-11-11
تفجير يهزّ العاصمة الباكستانية.. وسقوط عشرات الضحايا (فيديو)
04:45 | 2025-11-11
في باكستان.. إحباط محاولة اقتحام كلية عسكرية من قبل مسلحين من طالبان
04:30 | 2025-11-11
حزب قرر تسميه نفسه باسم الرئيس الأميركي.. ترامب قريبا على بطاقات اقتراع في بلجيكا!
03:40 | 2025-11-11
تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في أنفاق غزة
03:30 | 2025-11-11
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:22 | 2025-11-11
بنحو 500 مليون دولار.. هذا ما ستبنيه أميركا قرب حدود غزة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 12:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 12:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 12:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24