عربي-دولي

أودى بحياة شرطيين.. شجار أمام مكتب انتخابي في كركوك

Lebanon 24
11-11-2025 | 03:12
لقي عنصران من الشرطة العراقية حتفهما في إطلاق نار أمام أحد مكاتب المرشحين للانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك، وفق ما أكدت وزارة الداخلية العراقية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن عنصرين من شرطة النجدة العقود في كركوك، لقيا حتفهما خلال حفظ الأمن في المحافظة.

"اعتداء مسلح"
كما أوضحت أنه "في الساعة الثانية صباح اليوم، حصلت مشاجرة أمام أحد المقار التابع لأحد المرشحين في كركوك، وتطورت إلى اعتداء مسلح من قبل حرس المرشحين، ما أدى إلى مقتل اثنين من منتسبي قسم شرطة النجدة، وإصابة مواطنين آخرين"

إلى ذلك، أكدت أنه "تم القبض على 14 متهماً من المتورطين في الحادث، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
