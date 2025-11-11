أودى بحياة شرطيين.. شجار أمام مكتب انتخابي في كركوك

Advertisement

لقي عنصران من الشرطة حتفهما في إطلاق نار أمام أحد مكاتب المرشحين للانتخابات في محافظة ، وفق ما أكدت العراقية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن عنصرين من شرطة النجدة العقود في كركوك، لقيا حتفهما خلال حفظ الأمن في المحافظة."اعتداء مسلح"كما أوضحت أنه "في الساعة الثانية ، حصلت مشاجرة أمام أحد المقار التابع لأحد المرشحين في كركوك، وتطورت إلى اعتداء مسلح من قبل حرس المرشحين، ما أدى إلى مقتل اثنين من منتسبي قسم شرطة النجدة، وإصابة مواطنين آخرين"إلى ذلك، أكدت أنه "تم القبض على 14 متهماً من المتورطين في الحادث، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة"، وفق ما نقلت "واع".