عربي-دولي

في باكستان.. إحباط محاولة اقتحام كلية عسكرية من قبل مسلحين من طالبان

Lebanon 24
11-11-2025 | 04:45
تمكنت قوات الأمن الباكستانية ليلا من إحباط محاولة من قبل مسلحين من حركة "طالبان-باكستان" لاختطاف طلاب بكلية عسكرية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، عندما استهدف انتحاري بسيارة مفخخة وخمسة مسلحين خرين المنشأة.
وبدأ الهجوم مساء أمس الإثنين عندما حاول الانتحاري اقتحام كلية عسكرية في مدينة وانا بإقليم خيبر بختونخوا بالقرب من الحدود الأفغانية، والتي كانت حتى سنوات قليلة مضت قاعدة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم القاعدة ومسلحين أجانب آخرين.

وقال قائد الشرطة المحلية، عالمجير محسود، إن القوات الباكستانية قتلت مسلحين اثنين على الفور مساء الإثنين، فيما تمكن ثلاثة من دخول مجمع الكلية الواسع قبل أن يُحاصروا داخل مبنى إداري.

وأضاف محسود أن "جميع الطلاب والمعلمين والموظفين بخير"، وأن القوات المنتشرة في الكلية منعت منفذي الهجوم من الوصول إلى المبنى الرئيسي للكلية.

