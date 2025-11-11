26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في باكستان.. إحباط محاولة اقتحام كلية عسكرية من قبل مسلحين من طالبان
Lebanon 24
11-11-2025
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت
قوات الأمن
الباكستانية ليلا من إحباط محاولة من قبل مسلحين من حركة "طالبان-باكستان" لاختطاف طلاب بكلية عسكرية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، عندما استهدف انتحاري بسيارة مفخخة وخمسة مسلحين خرين المنشأة.
Advertisement
وبدأ الهجوم مساء أمس الإثنين عندما حاول الانتحاري اقتحام كلية عسكرية في مدينة وانا بإقليم خيبر بختونخوا بالقرب من الحدود الأفغانية، والتي كانت حتى سنوات قليلة مضت قاعدة لحركة
طالبان
الباكستانية وتنظيم
القاعدة
ومسلحين أجانب آخرين.
وقال
قائد الشرطة
المحلية، عالمجير محسود، إن القوات الباكستانية قتلت مسلحين اثنين على الفور مساء الإثنين، فيما تمكن ثلاثة من دخول مجمع الكلية الواسع قبل أن يُحاصروا داخل مبنى إداري.
وأضاف محسود أن "جميع الطلاب والمعلمين والموظفين بخير"، وأن القوات المنتشرة في الكلية منعت منفذي الهجوم من الوصول إلى المبنى
الرئيسي
للكلية.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: أحبطنا أمس محاولات مسلحين للاقتراب من الخط الأصفر
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: أحبطنا أمس محاولات مسلحين للاقتراب من الخط الأصفر
11/11/2025 15:27:21
11/11/2025 15:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مُحاولة إغتيال عميد كليّة في جامعة دمشق... مسلّحون رموا قنبلة داخل مكتبه!
Lebanon 24
مُحاولة إغتيال عميد كليّة في جامعة دمشق... مسلّحون رموا قنبلة داخل مكتبه!
11/11/2025 15:27:21
11/11/2025 15:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
طالبان أفغانستان: لا يوجد أعضاء من طالبان باكستان على أراضينا
Lebanon 24
طالبان أفغانستان: لا يوجد أعضاء من طالبان باكستان على أراضينا
11/11/2025 15:27:21
11/11/2025 15:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
11/11/2025 15:27:21
11/11/2025 15:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة طالبان الباكستانية
نظيم القاعدة
قائد الشرطة
قوات الأمن
الباكستاني
شمال غرب
القاعدة
كلية ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
سرقة تهزّ متحف دمشق... فقدان 6 تماثيل رومانيّة
Lebanon 24
سرقة تهزّ متحف دمشق... فقدان 6 تماثيل رومانيّة
08:14 | 2025-11-11
11/11/2025 08:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غاب عن إجتماعين مهمّين... هل استبعد بوتين وزير خارجيته؟
Lebanon 24
غاب عن إجتماعين مهمّين... هل استبعد بوتين وزير خارجيته؟
08:00 | 2025-11-11
11/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار وحريق كبير... شاهدوا بالفيديو ما تسبّب به حادث في إيران
Lebanon 24
إنفجار وحريق كبير... شاهدوا بالفيديو ما تسبّب به حادث في إيران
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"تصعيد خطير"... كيف تنقل "حماس" السلاح بعد الحرب؟
Lebanon 24
"تصعيد خطير"... كيف تنقل "حماس" السلاح بعد الحرب؟
07:00 | 2025-11-11
11/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لحليب أطفال شهير
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لحليب أطفال شهير
06:50 | 2025-11-11
11/11/2025 06:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو رعب" من لبنان أخاف إسرائيل.. لم يتحقّق وصحيفة تكشفه
Lebanon 24
"سيناريو رعب" من لبنان أخاف إسرائيل.. لم يتحقّق وصحيفة تكشفه
11:00 | 2025-11-10
10/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:14 | 2025-11-11
سرقة تهزّ متحف دمشق... فقدان 6 تماثيل رومانيّة
08:00 | 2025-11-11
غاب عن إجتماعين مهمّين... هل استبعد بوتين وزير خارجيته؟
07:13 | 2025-11-11
إنفجار وحريق كبير... شاهدوا بالفيديو ما تسبّب به حادث في إيران
07:00 | 2025-11-11
"تصعيد خطير"... كيف تنقل "حماس" السلاح بعد الحرب؟
06:50 | 2025-11-11
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لحليب أطفال شهير
06:30 | 2025-11-11
تقرير أميركي يكشف عن بوابة أفريقية جديدة يستخدمها الحرس الثوري.. هذه الغاية منها
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 15:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 15:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 15:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24