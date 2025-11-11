تفجير يهزّ العاصمة الباكستانية.. وسقوط عشرات الضحايا (فيديو)

🚨🇵🇰💥 More visuals emerging from Islamabad: Scenes show panic and heavy damage near the District & Sessions Court following the bomb blast.
False flag operation by Asim Munir #Islamabad #Pakistan #BreakingNews #Blast pic.twitter.com/EAT13T8kOK
— TheWarPolitics (@TheWarPolitics0) November 11, 2025
🚨🇵🇰💥 More visuals emerging from Islamabad: Scenes show panic and heavy damage near the District & Sessions Court following the bomb blast.
False flag operation by Asim Munir #Islamabad #Pakistan #BreakingNews #Blast pic.twitter.com/EAT13T8kOK
#تازه خبر
اسلام اباد کې د چاودنې له امله ۳۰ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې
پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان پلازمېنه اسلام اباد کې د یوې محکمې مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه ۹ تنه وژل شوي او ۲۱ نور ټپیان شوي دي.
پاکستان ناامنه دی pic.twitter.com/AcXjz35Bao
— عزیزالله مصطفی (@mostfa2455) November 11, 2025
#تازه خبر
اسلام اباد کې د چاودنې له امله ۳۰ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې
پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان پلازمېنه اسلام اباد کې د یوې محکمې مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه ۹ تنه وژل شوي او ۲۱ نور ټپیان شوي دي.
پاکستان ناامنه دی pic.twitter.com/AcXjz35Bao