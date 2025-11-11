Advertisement

عربي-دولي

تفجير يهزّ العاصمة الباكستانية.. وسقوط عشرات الضحايا (فيديو)

Lebanon 24
11-11-2025 | 04:55
أفادت وسائل إعلام باكستانية، بمقتل 12 شخصًا وإصابة نحو 20 آخرين جراء تفجير وقع في محيط مجمّع المحاكم بالعاصمة إسلام آباد.
 
الباكستاني

اسلام اباد

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24