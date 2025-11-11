أفيخاي أدرعي يخرج من المشهد.. والجيش الإسرائيليّ يبحث عن بديل!

Advertisement

تستعد الساحة الإعلامية لتغيّر في طريقة تعاطيها مع الخطاب ، بعد معلومات نقلتها صحيفة " " تفيد بأن العقيد أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش باللغة العربية، في طريقه إلى التقاعد والخروج من الخدمة.أدرعي، الذي تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى وجه إعلامي دائم الحضور عبر البيانات الموجّهة للجمهور العربي ومنصّات التواصل الاجتماعي، شكّل أحد أبرز أدوات ما يسمّيه الجيش "الإعلام العملياتي" خلال الحرب على غزة ولبنان.وقد ركز ظهوره على نشر خرائط وتحذيرات قبل تنفيذ الهجمات، في سياق محاولة الجيش إظهار التزامٍ بالقانون الدولي عبر نقل رسائل للسكان قبل الضربات، وفق الرواية . غير أن هذا الخطاب واجه انتقادات واسعة في العالم العربي، إذ اعتبرته أوساط سياسية وإعلامية جزءًا من الحرب النفسية وتبريرًا لعمليات القصف والتهجير.وخلال تلك المرحلة، وسّع أدرعي من دائرة رسائله لتشمل وسوريا واليمن والعراق وإيران، في سياق سعي لإظهار حضور إعلامي داخل المنطقة، فيما رأى خصومه أن دوره بقي في إطار الدعاية لا أكثر.وبحسب التقارير، يعمل الجيش الإسرائيلي حاليًا على اختيار شخصية جديدة لتولّي ملف الخطاب الإعلامي الموجّه للعرب، مع وجود ثلاثة مرشحين قيد الاختبار، يشمل جانبًا من تقييمهم الأداء أمام الكاميرا.