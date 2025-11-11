Advertisement

عربي-دولي

ماذا يحصل بعد انتهاء الانتخابات النيابية في العراق؟

Lebanon 24
11-11-2025 | 08:43
أدلى آلاف العراقيين بأصواتهم الثلاثاء لاختيار برلمان جديد مؤلف من 329 مقعداً لولاية تمتد 4 سنوات.
وفيما تتواصل عمليات الاقتراع في كافة أنحاء البلاد حتى مساء الثلاثاء، ترتفع التساؤلات عما يحصل بعد هذه الانتخابات؟

أولاً يتعين على المحكمة العليا في العراق المصادقة على نتائج الانتخابات.

فيما يفترض أن ينتخب البرلمان في جلسته الأولى التي يجب أن تنعقد خلال 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية ويترأسها النائب الأكبر سناً، رئيساً جديداً له.

ثم بعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوماً بغالبية الثلثَين، علماً أن منصب الرئيس يعود منذ أول انتخابات متعددة شهدها البلد في 2005، إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب. 
 
كيف تتشكل الحكومة؟
بعدها يتوجب على رئيس الجمهورية أن يكلف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً" بحسب الدستور ويكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.

وفي ظل استحالة وجود أغلبية مطلقة، يختار أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء ليصبح الكتلة الأكبر، رئيس الحكومة المقبل. ولدى تسميته، تكون أمامه مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة. (العربية) 
