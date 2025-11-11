ماذا يحصل بعد انتهاء الانتخابات النيابية في العراق؟

Advertisement

أدلى آلاف بأصواتهم الثلاثاء لاختيار برلمان جديد مؤلف من 329 مقعداً لولاية تمتد 4 سنوات.وفيما تتواصل عمليات الاقتراع في كافة أنحاء البلاد حتى مساء الثلاثاء، ترتفع التساؤلات عما يحصل بعد هذه الانتخابات؟أولاً يتعين على المحكمة في المصادقة على نتائج الانتخابات.فيما يفترض أن ينتخب في جلسته الأولى التي يجب أن تنعقد خلال 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية ويترأسها النائب الأكبر سناً، رئيساً جديداً له.ثم بعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوماً بغالبية الثلثَين، علماً أن منصب الرئيس يعود منذ أول انتخابات متعددة شهدها البلد في 2005، إلى ، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.