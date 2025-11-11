24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقرير إسرائيلي يكشف: تهريب الأسلحة يفتح اشتباكًا سياسيًا – أمنيًا في إسرائيل
Lebanon 24
11-11-2025
|
08:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "هآرتس" عن خلافات داخل
المؤسسة العسكرية
الإسرائيلية
، بعد أن اعترض الجيش على طلب
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس
توسيع قواعد إطلاق النار على الحدود مع مصر لمواجهة تهريب أسلحة عبر طائرات مسيّرة قادمة من
سيناء
.
Advertisement
وبحسب الصحيفة، يرى الجيش أن من يستلم الشحنات داخل
إسرائيل
هم مدنيون، ما يجعل التعامل معهم من مسؤولية الشرطة وليس الجيش، محذرًا من أن تعديل قواعد الاشتباك في مناطق مأهولة قد يؤدي إلى إصابات بين المدنيين.
الجيش يكتفي باعتراض الطائرات المسيرة ومنع اختراقها من الحدود، فيما تظل ملاحقة الشبكات المهرّبة مهمة الوحدات الشرطية المختصة. ويجري الجيش حالياً دراسة الآثار القانونية لطلب
كاتس
في ظل هذا الخلاف.
كما أشارت الصحيفة إلى تشكيل وحدة مشتركة بين الجيش والشاباك والشرطة لمواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيّرة التي أصبحت، وفق التقديرات الأمنية، "تهديداً يومياً" في منطقة
النقب
.
وأكدت التحقيقات أن الجزء الأكبر من هذه الطائرات مسروق من مزارعين إسرائيليين ولديها قدرة على نقل عشرات الكيلوغرامات لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات، ما يسمح بتهريب الأسلحة دون الاقتراب من السياج الحدودي أو ترك أثر.
وتختم "هآرتس" بالإشارة إلى أن هذه الظاهرة تثير نقاشاً حول تقاسم الأدوار بين الجيش والشرطة وحدود استخدام القوة داخل مناطق مأهولة.
(هآرتس)
مواضيع ذات صلة
ماذا تُحضر إسرائيل للبنان؟ سيناريوهات أمنية وتقريرٌ يكشف
Lebanon 24
ماذا تُحضر إسرائيل للبنان؟ سيناريوهات أمنية وتقريرٌ يكشف
11/11/2025 18:37:07
11/11/2025 18:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عن علاقة روسيا بالنزاعات السياسية في طهران...تقرير إيراني يكشف
Lebanon 24
عن علاقة روسيا بالنزاعات السياسية في طهران...تقرير إيراني يكشف
11/11/2025 18:37:07
11/11/2025 18:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية: تل أبيب أبلغت واشنطن بتفاصيل عمليات تهريب السلاح عبر الحدود السورية ـ اللبنانية
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية: تل أبيب أبلغت واشنطن بتفاصيل عمليات تهريب السلاح عبر الحدود السورية ـ اللبنانية
11/11/2025 18:37:07
11/11/2025 18:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه أحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الغربية لإسرائيل الليلة الماضية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه أحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الغربية لإسرائيل الليلة الماضية (سكاي نيوز)
11/11/2025 18:37:07
11/11/2025 18:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤسسة العسكرية
يسرائيل كاتس
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
الشاباك
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال استعراض.. شرطية تدهس الجمهور شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلال استعراض.. شرطية تدهس الجمهور شاهدوا الفيديو
11:30 | 2025-11-11
11/11/2025 11:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلو حماس العالقون في أنفاق رفح.. مصيرهم النفي
Lebanon 24
مقاتلو حماس العالقون في أنفاق رفح.. مصيرهم النفي
11:16 | 2025-11-11
11/11/2025 11:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وقتٍ قصير من إفتتاحه... إنهيار جزء من جسر في الصين
Lebanon 24
بعد وقتٍ قصير من إفتتاحه... إنهيار جزء من جسر في الصين
10:44 | 2025-11-11
11/11/2025 10:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة سقوط طائرة الشحن التركية بعد إقلاعها
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة سقوط طائرة الشحن التركية بعد إقلاعها
10:25 | 2025-11-11
11/11/2025 10:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُشرّع إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية… والصلاحيات بيد "وزير واحد"
Lebanon 24
إسرائيل تُشرّع إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية… والصلاحيات بيد "وزير واحد"
10:20 | 2025-11-11
11/11/2025 10:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2025-11-11
خلال استعراض.. شرطية تدهس الجمهور شاهدوا الفيديو
11:16 | 2025-11-11
مقاتلو حماس العالقون في أنفاق رفح.. مصيرهم النفي
10:44 | 2025-11-11
بعد وقتٍ قصير من إفتتاحه... إنهيار جزء من جسر في الصين
10:25 | 2025-11-11
بالفيديو... شاهدوا لحظة سقوط طائرة الشحن التركية بعد إقلاعها
10:20 | 2025-11-11
إسرائيل تُشرّع إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية… والصلاحيات بيد "وزير واحد"
10:17 | 2025-11-11
ساعر: إيران حاولت اغتيال سفراء إسرائيليين
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 18:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 18:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 18:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24