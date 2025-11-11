غضب في مصر... فرقة إسرائيليّة تُقيم حفلات لأم كلثوم

أثار إعلان فرقة إسرائيلية تدعى "النور" غضباً في مصر، بعدما أعلنت عن إقامة حفل لأم كلثوم في وحيفا وبئر السبع، خلال شهر تشرين الثاني.

وستُؤدي الفنانة فيوليت سلامة، بمرافقة 30 عازفًا، باقة من أغاني ، ما أثار إستياء لدى المصريين.

وفي هذا السياق، أكد رئيس والملحنين المصريين، أنّ "سرقة التراث الثقافي سلوك متكرر من قبل ".

وأشار إلى أنّ "شركة " تتعرض لسرقة أفلامها من دون وجه حقّ. (العربية)