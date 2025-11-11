Advertisement

عربي-دولي

غضب في مصر... فرقة إسرائيليّة تُقيم حفلات لأم كلثوم

Lebanon 24
11-11-2025 | 09:15
أثار إعلان فرقة إسرائيلية تدعى "النور" غضباً في مصر، بعدما أعلنت عن إقامة حفل لأم كلثوم في يافا وحيفا وبئر السبع، خلال شهر تشرين الثاني.
وستُؤدي الفنانة فيوليت سلامة، بمرافقة 30 عازفًا، باقة من أغاني أم كلثوم، ما أثار إستياء لدى المصريين.
 
وفي هذا السياق، أكد مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين المصريين، أنّ "سرقة التراث الثقافي سلوك متكرر من قبل إسرائيل".
 
وأشار إلى أنّ "شركة العدل غروب" تتعرض لسرقة أفلامها من دون وجه حقّ. (العربية)
 
 
 

