24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ساعر: إيران حاولت اغتيال سفراء إسرائيليين
Lebanon 24
11-11-2025
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
الإسرائيلية
جدعون
ساعر، إنّ "
إيران
حاولت اغتيال سفراء إسرائيليين في عدد من الدول حول العالم".
Advertisement
وأضاف ساعر خلال افتتاحه
السفارة الإسرائيلية
في عاصمة إستونيا،
تالين
: "وردت أنباء مؤخرا عن محاولة إيران اغتيال
السفير الإسرائيلي
في
المكسيك
. وهذا ليس المكان
الوحيد الذي
حاولوا فيه القيام بذلك. لن يثنينا ذلك بل على العكس، سنواصل توسيع علاقات
إسرائيل
حول العالم". (سبوتنيك)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران حاولت اغتيال سفراء إسرائيليين في عدد من الدول
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران حاولت اغتيال سفراء إسرائيليين في عدد من الدول
11/11/2025 18:37:33
11/11/2025 18:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تتهم إيران بمحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في المكسيك
Lebanon 24
أميركا تتهم إيران بمحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في المكسيك
11/11/2025 18:37:33
11/11/2025 18:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ردت ايران على اتهامها بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل؟
Lebanon 24
كيف ردت ايران على اتهامها بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل؟
11/11/2025 18:37:33
11/11/2025 18:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إحباط محاولة اغتيال مسؤول إسرائيلي رفيع!
Lebanon 24
إحباط محاولة اغتيال مسؤول إسرائيلي رفيع!
11/11/2025 18:37:33
11/11/2025 18:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي
السفارة الإسرائيلية
السفير الإسرائيلي
وزير الخارجية
الوحيد الذي
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال استعراض.. شرطية تدهس الجمهور شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلال استعراض.. شرطية تدهس الجمهور شاهدوا الفيديو
11:30 | 2025-11-11
11/11/2025 11:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلو حماس العالقون في أنفاق رفح.. مصيرهم النفي
Lebanon 24
مقاتلو حماس العالقون في أنفاق رفح.. مصيرهم النفي
11:16 | 2025-11-11
11/11/2025 11:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وقتٍ قصير من إفتتاحه... إنهيار جزء من جسر في الصين
Lebanon 24
بعد وقتٍ قصير من إفتتاحه... إنهيار جزء من جسر في الصين
10:44 | 2025-11-11
11/11/2025 10:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة سقوط طائرة الشحن التركية بعد إقلاعها
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة سقوط طائرة الشحن التركية بعد إقلاعها
10:25 | 2025-11-11
11/11/2025 10:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُشرّع إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية… والصلاحيات بيد "وزير واحد"
Lebanon 24
إسرائيل تُشرّع إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية… والصلاحيات بيد "وزير واحد"
10:20 | 2025-11-11
11/11/2025 10:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2025-11-11
خلال استعراض.. شرطية تدهس الجمهور شاهدوا الفيديو
11:16 | 2025-11-11
مقاتلو حماس العالقون في أنفاق رفح.. مصيرهم النفي
10:44 | 2025-11-11
بعد وقتٍ قصير من إفتتاحه... إنهيار جزء من جسر في الصين
10:25 | 2025-11-11
بالفيديو... شاهدوا لحظة سقوط طائرة الشحن التركية بعد إقلاعها
10:20 | 2025-11-11
إسرائيل تُشرّع إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية… والصلاحيات بيد "وزير واحد"
10:05 | 2025-11-11
كان على متنها 20 شخصاً... سقوط طائرة شحن تركية فوق جورجيا
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 18:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 18:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 18:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24