مقاتلو حماس العالقون في أنفاق رفح.. مصيرهم النفي

أفادت عن مصدر في الكابينت، عن أنّ وكوشنر اتفقا على نفي مقاتلي العالقين برفح إلى دولة ثالثة.

ولفت المصدر إلى أنّه لم توافق على استقبال مقاتلي حماس العالقين برفح حتى اللحظة.

وكانت تعيش غزة حالة من الترقب والتوتر حول مصير مقاتلي حركة حماس العالقين في أنفاق ، الذين لم يتمكنوا من الانسحاب رغم اتفاقيات وقف النار، وسط ضغوط أمريكية على للسماح بخروجهم بأمان بعد تسليم جثة .