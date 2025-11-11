Advertisement

عربي-دولي

مقاتلو حماس العالقون في أنفاق رفح.. مصيرهم النفي

Lebanon 24
11-11-2025 | 11:16
أفادت يديعوت أحرونوت عن مصدر في الكابينت، عن أنّ نتنياهو وكوشنر اتفقا على نفي مقاتلي حماس العالقين برفح إلى دولة ثالثة.
ولفت المصدر إلى أنّه لم توافق أي دولة على استقبال مقاتلي حماس العالقين برفح حتى اللحظة.
 
وكانت تعيش غزة حالة من الترقب والتوتر حول مصير مقاتلي حركة حماس العالقين في أنفاق رفح، الذين لم يتمكنوا من الانسحاب رغم اتفاقيات وقف النار، وسط ضغوط أمريكية على إسرائيل للسماح بخروجهم بأمان بعد تسليم جثة الأسير هدار غولدن.
