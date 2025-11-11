Advertisement

عربي-دولي

فنزويلا تطلق عملية انتشار عسكري واسع ردًا على واشنطن

Lebanon 24
11-11-2025 | 11:33
أعلن الجيش الفنزويلي، الثلاثاء، أنه بدأ انتشارًا واسعًا في مختلف أنحاء البلاد، ردًا على ما وصفه بـ"التهديدات الإمبريالية" الأميركية.
في المقابل، أكد البنتاغون وصول حاملة طائرات أميركية إلى سواحل أميركا اللاتينية، في إطار دعم عمليات مكافحة تهريب المخدرات.

وتحافظ واشنطن، منذ أغسطس الماضي، على وجود عسكري في البحر الكاريبي يضم ست سفن حربية، مؤكدة أن الهدف منه هو التصدي لعمليات تهريب المخدرات باتجاه أراضيها.

وأسفرت 20 غارة جوية على سفن اشتبهت الولايات المتحدة بأنها تحمل مخدرات عن مقتل 76 شخصا على الأقل.
