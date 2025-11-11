فنزويلا تطلق عملية انتشار عسكري واسع ردًا على واشنطن

Advertisement

أعلن الجيش ، الثلاثاء، أنه بدأ انتشارًا واسعًا في مختلف أنحاء البلاد، ردًا على ما وصفه بـ"التهديدات الإمبريالية" الأميركية.في المقابل، أكد وصول حاملة طائرات أميركية إلى سواحل أميركا اللاتينية، في إطار دعم عمليات مكافحة تهريب المخدرات.وتحافظ ، منذ الماضي، على وجود عسكري في يضم ست سفن حربية، مؤكدة أن الهدف منه هو التصدي لعمليات تهريب المخدرات باتجاه أراضيها.وأسفرت 20 غارة جوية على سفن اشتبهت بأنها تحمل مخدرات عن مقتل 76 شخصا على الأقل.