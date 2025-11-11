23
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يصعّد عملياته واقتحاماته في الضفة!
Lebanon 24
11-11-2025
|
11:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصلت قوات الجيش
الإسرائيلي
، الثلاثاء، عملياتها العسكرية في مناطق عدة من
الضفة الغربية
، شملت اقتحامات واعتقالات وإخطارات بهدم منازل، إلى جانب حملة هدم طالت منشآت تجارية في
النقب
.
في جنين ومخيمها، تواصل القوات
الإسرائيلية
عملياتها لليوم الـ295 على التوالي، وسط مداهمات للمنازل واستجوابات ميدانية للسكان.
ووفق مصادر محلية، تسببت العملية المستمرة منذ نحو 10 أشهر في نزوح أكثر من 22 ألف شخص وهدم أكثر من 600 منزل، أي نحو ثلث بيوت المخيم، فيما بلغ عدد القتلى 56 والإصابات أكثر من 200.
في رام الله، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بيتونيا غرب المدينة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز دون تسجيل إصابات.
كما أخطرت بهدم منزل
الأسير
أيمن غنام في بلدة عقابا شمال طوباس، بعد مداهمة منزله المؤلف من طابقين، في استمرار لسياسة هدم منازل الأسرى.
وفي بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية الطفل أحمد حمامرة (17 عامًا) من قرية حوسان، وأغلقت منطقة "التل" في بلدة الخضر، ما تسبب بازدحام مروري كبير.
أما في
القدس
الشرقية، فاعتقلت الشرطة الإسرائيلية أحد حراس
المسجد
الأقصى
، حمزة النبالي، من أمام قبة الصخرة، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية.
وفي النقب، هدمت السلطات الإسرائيلية أكثر من عشرة محال تجارية عند مدخل بلدة اللقية، ضمن حملة ضد ما تصفه بالبناء غير المرخّص، ما أثار غضب السكان الذين اتهموا السلطات بانتهاج سياسة تضييق تستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة. (سكاي نيوز)
