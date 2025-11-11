23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حاملة "فورد" قبالة أميركا اللاتينية.. فنزويلا تحذّر وروسيا تندّد
Lebanon 24
11-11-2025
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصلت مجموعة حاملة الطائرات الأميركية "
جيرالد
فورد
" إلى قبالة سواحل أميركا اللاتينية، في خطوة وصفتها
فنزويلا
بأنها قد تشعل نزاعًا شاملًا، وفق "فرانس برس".
Advertisement
وأعلنت
القيادة الجنوبية
للبحرية الأميركية أن "يو أس أس جيرالد فورد"، التي أُمر بنشرها قبل نحو ثلاثة أسابيع، دخلت نطاق عملياتها الذي يشمل أميركا اللاتينية ومنطقة
الكاريبي
.
وفي اليوم نفسه، ندّدت
روسيا
بضربات أميركية استهدفت قوارب تنطلق من فنزويلا وتُشتبه بنقل المخدرات، معتبرةً إياها غير قانونية و"غير مقبولة".
وتصر
إدارة ترامب
على أن المستهدَفين ينقلون المخدرات من دون تقديم أدلة أو تفسير قانوني لمهاجمة القوارب بدل اعتراضها، فيما يرى بعض خبراء القانون أن تلك الضربات قد تنتهك القانون الدولي والقوانين الأميركية التي تمنع القتل وتحظر الاغتيال. (ارم)
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: وصول حاملة طائرات أميركية إلى سواحل أميركا اللاتينية لتنفيذ عمليات لمكافحة المخدرات
Lebanon 24
البنتاغون: وصول حاملة طائرات أميركية إلى سواحل أميركا اللاتينية لتنفيذ عمليات لمكافحة المخدرات
11/11/2025 21:13:34
11/11/2025 21:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تنشر حاملة طائرات في أميركا اللاتينية
Lebanon 24
واشنطن تنشر حاملة طائرات في أميركا اللاتينية
11/11/2025 21:13:34
11/11/2025 21:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: ندعو إلى الحفاظ على منطقة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كمنطقة سلام
Lebanon 24
الخارجية الروسية: ندعو إلى الحفاظ على منطقة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كمنطقة سلام
11/11/2025 21:13:34
11/11/2025 21:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: إرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى منطقة القيادة الجنوبية لمواجهة المنظمات الإجرامية
Lebanon 24
البنتاغون: إرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى منطقة القيادة الجنوبية لمواجهة المنظمات الإجرامية
11/11/2025 21:13:34
11/11/2025 21:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة الجنوبية
إدارة ترامب
الكاريبي
جيرالد
ترامب
روسيا
تينيت
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يستقيل من الحكومة
Lebanon 24
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يستقيل من الحكومة
14:08 | 2025-11-11
11/11/2025 02:08:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفًا من الحرب النووية.. "مدينة يوم القيامة" تبصر النور
Lebanon 24
خوفًا من الحرب النووية.. "مدينة يوم القيامة" تبصر النور
14:00 | 2025-11-11
11/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تمر بواحدة من أصعب ساعاتها.. تقرير رسمي يكشف
Lebanon 24
إسرائيل تمر بواحدة من أصعب ساعاتها.. تقرير رسمي يكشف
13:00 | 2025-11-11
11/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف عن بوابة أفريقية جديدة يستخدمها الحرس الثوري.. هذه الغاية منها
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف عن بوابة أفريقية جديدة يستخدمها الحرس الثوري.. هذه الغاية منها
13:00 | 2025-11-11
11/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعارة تتفشى في إسرائيل.. ومعلومات رسمية تظهر إلى العلن
Lebanon 24
الدعارة تتفشى في إسرائيل.. ومعلومات رسمية تظهر إلى العلن
12:59 | 2025-11-11
11/11/2025 12:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:08 | 2025-11-11
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يستقيل من الحكومة
14:00 | 2025-11-11
خوفًا من الحرب النووية.. "مدينة يوم القيامة" تبصر النور
13:00 | 2025-11-11
إسرائيل تمر بواحدة من أصعب ساعاتها.. تقرير رسمي يكشف
13:00 | 2025-11-11
تقرير أميركي يكشف عن بوابة أفريقية جديدة يستخدمها الحرس الثوري.. هذه الغاية منها
12:59 | 2025-11-11
الدعارة تتفشى في إسرائيل.. ومعلومات رسمية تظهر إلى العلن
12:46 | 2025-11-11
ترامب يهاجم باريس.. "مشكلات كثيرة مع الفرنسيين"
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 21:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 21:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 21:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24