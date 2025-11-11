حاملة "فورد" قبالة أميركا اللاتينية.. فنزويلا تحذّر وروسيا تندّد

وصلت مجموعة حاملة الطائرات الأميركية " " إلى قبالة سواحل أميركا اللاتينية، في خطوة وصفتها بأنها قد تشعل نزاعًا شاملًا، وفق "فرانس برس".

وأعلنت للبحرية الأميركية أن "يو أس أس جيرالد فورد"، التي أُمر بنشرها قبل نحو ثلاثة أسابيع، دخلت نطاق عملياتها الذي يشمل أميركا اللاتينية ومنطقة .

وفي اليوم نفسه، ندّدت بضربات أميركية استهدفت قوارب تنطلق من فنزويلا وتُشتبه بنقل المخدرات، معتبرةً إياها غير قانونية و"غير مقبولة".

وتصر على أن المستهدَفين ينقلون المخدرات من دون تقديم أدلة أو تفسير قانوني لمهاجمة القوارب بدل اعتراضها، فيما يرى بعض خبراء القانون أن تلك الضربات قد تنتهك القانون الدولي والقوانين الأميركية التي تمنع القتل وتحظر الاغتيال. (ارم)