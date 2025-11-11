Advertisement

عربي-دولي

حاملة "فورد" قبالة أميركا اللاتينية.. فنزويلا تحذّر وروسيا تندّد

Lebanon 24
11-11-2025 | 12:12
وصلت مجموعة حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" إلى قبالة سواحل أميركا اللاتينية، في خطوة وصفتها فنزويلا بأنها قد تشعل نزاعًا شاملًا، وفق "فرانس برس".
وأعلنت القيادة الجنوبية للبحرية الأميركية أن "يو أس أس جيرالد فورد"، التي أُمر بنشرها قبل نحو ثلاثة أسابيع، دخلت نطاق عملياتها الذي يشمل أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
 
وفي اليوم نفسه، ندّدت روسيا بضربات أميركية استهدفت قوارب تنطلق من فنزويلا وتُشتبه بنقل المخدرات، معتبرةً إياها غير قانونية و"غير مقبولة".
 
وتصر إدارة ترامب على أن المستهدَفين ينقلون المخدرات من دون تقديم أدلة أو تفسير قانوني لمهاجمة القوارب بدل اعتراضها، فيما يرى بعض خبراء القانون أن تلك الضربات قد تنتهك القانون الدولي والقوانين الأميركية التي تمنع القتل وتحظر الاغتيال. (ارم)
