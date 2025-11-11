Advertisement

عربي-دولي

لص يكسر واجهة زجاجية ويقتحم المتحف… إليكم تفاصيل سرقة دمشق

Lebanon 24
11-11-2025 | 12:35
تعرّض المتحف الوطني في دمشق، أحد أقدم وأهم الصروح الثقافية في الشرق الأوسط، لعملية سرقة طالت ستة تماثيل أثرية.
وبحسب مصدر في المتحف، الذي يضم أبرز المقتنيات الفنية والتراثية السورية، أقدم أحد اللصوص، مساء الاثنين، على تحطيم واجهة عرض زجاجية والبقاء داخل المبنى لساعات قبل أن يلوذ بالفرار، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".


من جانبه، أكد قائد قوى الأمن الداخلي في دمشق، أسامة محمد خير عاتكة، أن السلطات باشرت تحقيقًا بالحادثة، مشيرًا إلى أن فرقًا متخصصة تنفذ عمليات بحث وتعقّب لاستعادة القطع المسروقة وضبط المتورطين.


كما أوضح أن حراس الأمن وعددًا من العاملين في المتحف خضعوا للاستجواب بهدف كشف تفاصيل عملية السرقة.


وجاء ذلك بعدما أعلن مصدر في وزارة الداخلية السورية أن الحادثة وقعت مساء الاثنين واستهدفت مجموعة من التماثيل والمقتنيات النادرة داخل المتحف. (العربية) 
قوى الأمن الداخلي

وزارة الداخلية

المتحف الوطني

الشرق الأوسط

واجهة زجاجية

أسامة محمد

محمد خير

السورية

