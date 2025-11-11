لص يكسر واجهة زجاجية ويقتحم المتحف… إليكم تفاصيل سرقة دمشق

Advertisement

وبحسب مصدر في المتحف، الذي يضم أبرز المقتنيات الفنية والتراثية ، أقدم أحد اللصوص، مساء الاثنين، على تحطيم واجهة عرض زجاجية والبقاء داخل المبنى لساعات قبل أن يلوذ بالفرار، وفق ما نقلت وكالة " ".من جانبه، أكد قائد في دمشق، خير عاتكة، أن السلطات باشرت تحقيقًا بالحادثة، مشيرًا إلى أن فرقًا متخصصة تنفذ عمليات بحث وتعقّب لاستعادة القطع المسروقة وضبط المتورطين.كما أوضح أن حراس الأمن وعددًا من العاملين في المتحف خضعوا للاستجواب بهدف كشف تفاصيل عملية السرقة.وجاء ذلك بعدما أعلن مصدر في السورية أن الحادثة وقعت مساء الاثنين واستهدفت مجموعة من التماثيل والمقتنيات النادرة داخل المتحف. (العربية)