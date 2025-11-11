Advertisement

عربي-دولي

الدعارة تتفشى في إسرائيل.. ومعلومات رسمية تظهر إلى العلن

Lebanon 24
11-11-2025 | 12:59
A-
A+
Doc-P-1441024-638984883132599198.png
Doc-P-1441024-638984883132599198.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ناقشت لجنة الأمن القومي في الكنيست، أمس الاثنين، تفشّي الدعارة عبر الإنترنت في إسرائيل بناءً على طلب أعضاء اللجنة، وفق "معاريف".
Advertisement

حذّر المتحدثون من أن مئات المواقع تعرض خدمات الدعارة علنًا مع إنفاذ قانوني محدود، فيما قالت النائبة كارين إلهرار إن قانون حظر استهلاك الدعارة قائم لكن التطبيق تراجع، ورأت ناعمة لزيمي أن الشبكة تحولت إلى ساحة لاستغلال متكرر للمراهقين.

وقدّر ممثلو منظمات المساعدة عدد العاملين في الدعارة بنحو 14 ألفًا بينهم نحو 3,000 قاصر، فيما نبّه شلومو رفيفو إلى تهديد إغلاق برنامج "يِزهار" بسبب نقص الميزانية. 

وأقرّ ممثلو الحكومة بجهود تحديد المواقع ومعالجتها وحجبها مع محدودية الإنفاذ، فيما ذكر المحامي إيتاي غوهار أنه بين 2018 و2020 اتُّخذت قرابة 70 إجراءً ضد مواقع الدعارة لكن التعاون مع الشرطة تآكل ويتم بناء مسار عمل جديد. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: المعلومات الاستخباراتية تظهر أن حزب الله يعيد تخزين الصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية
lebanon 24
11/11/2025 21:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواليد هذه الأبراج.. توقعات مفاجئة للعرافة بابا فانغا تظهر للعلن هذا ما ينتظركم
lebanon 24
11/11/2025 21:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اماني: مستقبل اسرائيل مظلم جدًا طالما احتلال اسرائيل مستمر ومجموعات فلسطنية مقاومة اخرى قد تظهر
lebanon 24
11/11/2025 21:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: فعّلنا العمل الدبلوماسي للحوار مع إسرائيل
lebanon 24
11/11/2025 21:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الأمن القومي

أعضاء اللجنة

الأمن القومي

روسيا اليوم

لجنة الأمن

في إسرائيل

إسرائيل

الكنيست

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:08 | 2025-11-11
14:00 | 2025-11-11
13:00 | 2025-11-11
13:00 | 2025-11-11
12:46 | 2025-11-11
12:35 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24