عربي-دولي
الدعارة تتفشى في إسرائيل.. ومعلومات رسمية تظهر إلى العلن
Lebanon 24
11-11-2025
|
12:59
A-
A+
ناقشت
لجنة الأمن القومي
في
الكنيست
، أمس الاثنين، تفشّي الدعارة عبر الإنترنت
في إسرائيل
بناءً على طلب
أعضاء اللجنة
، وفق "
معاريف
".
حذّر المتحدثون من أن مئات المواقع تعرض خدمات الدعارة علنًا مع إنفاذ قانوني محدود، فيما قالت النائبة كارين إلهرار إن قانون حظر استهلاك الدعارة قائم لكن التطبيق تراجع، ورأت ناعمة لزيمي أن الشبكة تحولت إلى ساحة لاستغلال متكرر للمراهقين.
وقدّر ممثلو منظمات المساعدة عدد العاملين في الدعارة بنحو 14 ألفًا بينهم نحو 3,000 قاصر، فيما نبّه
شلومو
رفيفو إلى تهديد إغلاق برنامج "يِزهار" بسبب نقص الميزانية.
وأقرّ ممثلو الحكومة بجهود تحديد المواقع ومعالجتها وحجبها مع محدودية الإنفاذ، فيما ذكر المحامي إيتاي غوهار أنه بين 2018 و2020 اتُّخذت قرابة 70 إجراءً ضد مواقع الدعارة لكن التعاون مع الشرطة تآكل ويتم بناء مسار عمل جديد. (روسيا اليوم)
