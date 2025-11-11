الدعارة تتفشى في إسرائيل.. ومعلومات رسمية تظهر إلى العلن

Advertisement

حذّر المتحدثون من أن مئات المواقع تعرض خدمات الدعارة علنًا مع إنفاذ قانوني محدود، فيما قالت النائبة كارين إلهرار إن قانون حظر استهلاك الدعارة قائم لكن التطبيق تراجع، ورأت ناعمة لزيمي أن الشبكة تحولت إلى ساحة لاستغلال متكرر للمراهقين.وقدّر ممثلو منظمات المساعدة عدد العاملين في الدعارة بنحو 14 ألفًا بينهم نحو 3,000 قاصر، فيما نبّه رفيفو إلى تهديد إغلاق برنامج "يِزهار" بسبب نقص الميزانية.وأقرّ ممثلو الحكومة بجهود تحديد المواقع ومعالجتها وحجبها مع محدودية الإنفاذ، فيما ذكر المحامي إيتاي غوهار أنه بين 2018 و2020 اتُّخذت قرابة 70 إجراءً ضد مواقع الدعارة لكن التعاون مع الشرطة تآكل ويتم بناء مسار عمل جديد. (روسيا اليوم)