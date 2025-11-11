وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يستقيل من الحكومة.. وهذه هي الأسباب

أفادت هيئة البث اليوم الثلاثاء عن أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر قدم استقالته من حكومة .

واعتبر ديرمر في رسالة استقالته الموجهة إلى أن الحكومة الحالية "ستُذكر في التاريخ" بسبب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي فتح مرحلة جديدة من المواجهة بين وحماس، قائلاً: "سيتذكر الناس هذه الحكومة بسبب هجوم السابع من أكتوبر، ولإدارتها للحرب التي استمرت عامين على سبع جبهات والتي تلتها".



كما أوضح ديرمر سبب الاستقالة مبيناً أنها لأسباب شخصية وقال: "أكتب لك نتنياهو هذه الرسالة لأبلغك بنيّتي إنهاء مهامي لأسباب شخصية".



وأضاف: "قررت أنه حان الوقت لإنهاء مهمتي، من منطلق قناعة شخصية بضرورة التغيير، ومن أجل التفرغ أكثر لعائلتي، وكذلك لبدء مرحلة جديدة في الحياة العامة".



كذلك أوضح أنه مدد ولايته مرتين: "المرة الأولى للعمل معك نتنياهو لإزالة التهديد الوجودي الذي تُشكّله القدرات العسكرية النووية ، والمرة الثانية لإنهاء الحرب في غزة بالشروط التي وضعتها إسرائيل وإعادة رهائننا".