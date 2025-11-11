Advertisement

عربي-دولي

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يستقيل من الحكومة.. وهذه هي الأسباب

Lebanon 24
11-11-2025 | 14:08
أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء عن أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر قدم استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو.
واعتبر ديرمر في رسالة استقالته الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحكومة الحالية "ستُذكر في التاريخ" بسبب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي فتح مرحلة جديدة من المواجهة بين إسرائيل وحماس، قائلاً: "سيتذكر الناس هذه الحكومة بسبب هجوم السابع من أكتوبر، ولإدارتها للحرب التي استمرت عامين على سبع جبهات والتي تلتها".

كما أوضح ديرمر سبب الاستقالة مبيناً أنها لأسباب شخصية وقال: "أكتب لك نتنياهو هذه الرسالة لأبلغك بنيّتي إنهاء مهامي لأسباب شخصية".

وأضاف: "قررت أنه حان الوقت لإنهاء مهمتي، من منطلق قناعة شخصية بضرورة التغيير، ومن أجل التفرغ أكثر لعائلتي، وكذلك لبدء مرحلة جديدة في الحياة العامة".

كذلك أوضح أنه مدد ولايته مرتين: "المرة الأولى للعمل معك نتنياهو لإزالة التهديد الوجودي الذي تُشكّله القدرات العسكرية النووية الإيرانية، والمرة الثانية لإنهاء الحرب في غزة بالشروط التي وضعتها إسرائيل وإعادة رهائننا".
