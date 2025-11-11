22
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يستقيل من الحكومة.. وهذه هي الأسباب
Lebanon 24
11-11-2025
|
14:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت هيئة البث
الإسرائيلية
اليوم الثلاثاء عن أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر قدم استقالته من حكومة
بنيامين
نتنياهو
.
واعتبر ديرمر في رسالة استقالته الموجهة إلى
رئيس الوزراء الإسرائيلي
أن الحكومة الحالية "ستُذكر في التاريخ" بسبب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي فتح مرحلة جديدة من المواجهة بين
إسرائيل
وحماس، قائلاً: "سيتذكر الناس هذه الحكومة بسبب هجوم السابع من أكتوبر، ولإدارتها للحرب التي استمرت عامين على سبع جبهات والتي تلتها".
كما أوضح ديرمر سبب الاستقالة مبيناً أنها لأسباب شخصية وقال: "أكتب لك نتنياهو هذه الرسالة لأبلغك بنيّتي إنهاء مهامي لأسباب شخصية".
وأضاف: "قررت أنه حان الوقت لإنهاء مهمتي، من منطلق قناعة شخصية بضرورة التغيير، ومن أجل التفرغ أكثر لعائلتي، وكذلك لبدء مرحلة جديدة في الحياة العامة".
كذلك أوضح أنه مدد ولايته مرتين: "المرة الأولى للعمل معك نتنياهو لإزالة التهديد الوجودي الذي تُشكّله القدرات العسكرية النووية
الإيرانية
، والمرة الثانية لإنهاء الحرب في غزة بالشروط التي وضعتها إسرائيل وإعادة رهائننا".
