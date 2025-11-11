فتاة تثير غضب المصريين.. هذا ما فعلته داخل المتحف الكبير (فيديو)

ده الجديد كمان

إحنا فعلا هنعاني الهبل ده كتير كده طالما مافيش أمن ولا محاسبة

بقوا بيعملوا تيك توك علشان يجيبوا ريتش وفلوس بالهبل ده على حساب سمعة وجدية زيارة أكبر متحف في العالم

والمصيبة هو إنه واحد يضرب الأثر بالشلوت

والتانية بتمثل إنه بتحط أحمر شفايف lip gloss

أثارت فتاة في العشرينيات من عمرها موجة غضب واسعة على ، بعد نشرها فيديو قصير على "تيك توك" تظهر فيه وهي تتصرف بشكل غير مسؤول داخل .أظهر الفيديو الفتاة وهي تضع أحمر الشفاه والكحل على وجه تمثال جرانيتي صغير في القاعة الرئيسية للمتحف. ورغم إزالة الفيديو من حسابها بعد انتشاره، إلا أن نسخًا منه تداولت بشكل واسع، حيث حصد المقطع أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.وتفاعلًا مع الحادثة، فتحت تحقيقًا عاجلًا وأحالت الفتاة إلى بتهمة "التعدي على تراث أثري".