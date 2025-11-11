Advertisement

عربي-دولي

فتاة تثير غضب المصريين.. هذا ما فعلته داخل المتحف الكبير (فيديو)

Lebanon 24
11-11-2025
أثارت فتاة مصرية في العشرينيات من عمرها موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو قصير على "تيك توك" تظهر فيه وهي تتصرف بشكل غير مسؤول داخل المتحف المصري الكبير.

أظهر الفيديو الفتاة وهي تضع أحمر الشفاه والكحل على وجه تمثال جرانيتي صغير في القاعة الرئيسية للمتحف. ورغم إزالة الفيديو من حسابها بعد انتشاره، إلا أن نسخًا منه تداولت بشكل واسع، حيث حصد المقطع أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وتفاعلًا مع الحادثة، فتحت وزارة السياحة والآثار تحقيقًا عاجلًا وأحالت الفتاة إلى النيابة العامة بتهمة "التعدي على تراث أثري".


