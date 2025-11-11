فتاة تثير غضب المصريين.. هذا ما فعلته داخل المتحف الكبير (فيديو)

ده الجديد كمان
إحنا فعلا هنعاني الهبل ده كتير الظاهر كده طالما مافيش أمن ولا محاسبة
بقوا بيعملوا تيك توك علشان يجيبوا ريتش وفلوس بالهبل ده على حساب سمعة وجدية زيارة أكبر متحف في العالم
والمصيبة هو إنه واحد يضرب الأثر بالشلوت
والتانية بتمثل إنه بتحط أحمر شفايف lip gloss
فين الأمن https://t.co/29D6MifFDJ pic.twitter.com/wYWozXrp2f
— Sherif Ismail 2 (@sherifI20095100) November 11, 2025
ده الجديد كمان
إحنا فعلا هنعاني الهبل ده كتير الظاهر كده طالما مافيش أمن ولا محاسبة
بقوا بيعملوا تيك توك علشان يجيبوا ريتش وفلوس بالهبل ده على حساب سمعة وجدية زيارة أكبر متحف في العالم
والمصيبة هو إنه واحد يضرب الأثر بالشلوت
والتانية بتمثل إنه بتحط أحمر شفايف lip gloss
فين الأمن https://t.co/29D6MifFDJ pic.twitter.com/wYWozXrp2f