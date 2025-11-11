22
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"كاتم أسرار نتنياهو" يغادر لأسباب شخصية.. من هو رون ديرمر؟
Lebanon 24
11-11-2025
|
15:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّم وزير الشؤون الاستراتيجية
الإسرائيلي
رون ديرمر، الثلاثاء، استقالته رسميًا، منهياً مسيرة طويلة قرب نتنياهو الذي اعتمد عليه في ملفات أمنية وسياسية حسّاسة ووصفه مرارًا بـ"كاتم الأسرار".
Advertisement
وفي رسالة الوداع أوضح أن قراره جاء لأسباب شخصية بعد تجاوزه المهلة التي قطعها لعائلته، مشيرًا إلى تمديدين سابقين "لمواجهة التهديد
النووي
الإيراني
" و"لإنهاء حرب غزة وإعادة الرهائن".
ديرمر، المقرّب من إدارة
ترامب
وأحد مهندسي اتفاقات 2020، اعتبر أن الحكومة "سيذكرها التاريخ" لهجوم 7 تشرين الاول والحرب التي تلته على "سبع جبهات"، ووجّه شكرًا لنتنياهو وعائلته، متعهدًا بمواصلة "القيام بدوره لتأمين مستقبل الشعب اليهودي".
وقبل انضمامه إلى حكومة نتنياهو، شغل ديرمر منصب سفير
إسرائيل
في
الولايات المتحدة
الأميركية بين عامي 2013 و2021، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات بين تل أبيب وواشنطن خلال إدارة ترامب، وكان أحد أبرز مهندسي اتفاقيات السلام مع عدد من
الدول العربية
.
ويُعرف ديرمر في الأوساط السياسية
الإسرائيلية
بلقب "وزير نتنياهو الخارجي الدائم"، نظرًا لدوره المحوري في رسم الاستراتيجيات السياسية والدبلوماسية لرئيس الوزراء، وخصوصًا في مواجهة التحديات
الإيرانية
والملف الفلسطيني.
ولم يُعلن حتى الآن عن الشخص الذي سيخلف ديرمر في منصبه وزيرًا للشؤون الاستراتيجية، فيما تشير مصادر سياسية في تل أبيب إلى أن نتنياهو قد يحتفظ بالمنصب مؤقتًا إلى حين الانتهاء من المشاورات داخل الائتلاف الحكومي.
ويأتي رحيل ديرمر في مرحلة حساسة تشهدها الحكومة الإسرائيلية، وسط توترات سياسية متزايدة تتعلق بملفات الحرب في غزة، والعلاقات مع
واشنطن
، والخلافات الداخلية حول مسار "صفقة إنهاء الحرب" التي تقودها الولايات المتحدة. (العين)
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: الوفد المفاوض برئاسة رون ديرمر سيغادر غدا صباحا إلى شرم الشيخ
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الوفد المفاوض برئاسة رون ديرمر سيغادر غدا صباحا إلى شرم الشيخ
12/11/2025 03:26:32
12/11/2025 03:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف عن مصادر: قرار استقالة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر قرار شخصي
Lebanon 24
معاريف عن مصادر: قرار استقالة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر قرار شخصي
12/11/2025 03:26:32
12/11/2025 03:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يقدم استقالته (العربية)
Lebanon 24
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يقدم استقالته (العربية)
12/11/2025 03:26:32
12/11/2025 03:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيرأس الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات القاهرة حول خطة ترامب
Lebanon 24
وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيرأس الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات القاهرة حول خطة ترامب
12/11/2025 03:26:32
12/11/2025 03:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الدول العربية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
إسرائيل
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
دمج "قسد" في الدولة.. عبدي يؤكد التزامه لواشنطن
Lebanon 24
دمج "قسد" في الدولة.. عبدي يؤكد التزامه لواشنطن
16:51 | 2025-11-11
11/11/2025 04:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. سوريا واختبار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"
Lebanon 24
بالفيديو.. سوريا واختبار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"
16:36 | 2025-11-11
11/11/2025 04:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
16:27 | 2025-11-11
11/11/2025 04:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب طلب نسخ مطوّرة من B-2
Lebanon 24
ترامب طلب نسخ مطوّرة من B-2
16:23 | 2025-11-11
11/11/2025 04:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تجاوزت 55%.. مفوضية انتخابات العراق تعلن نسب المشاركة باقتراع النواب
Lebanon 24
تجاوزت 55%.. مفوضية انتخابات العراق تعلن نسب المشاركة باقتراع النواب
16:17 | 2025-11-11
11/11/2025 04:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:51 | 2025-11-11
دمج "قسد" في الدولة.. عبدي يؤكد التزامه لواشنطن
16:36 | 2025-11-11
بالفيديو.. سوريا واختبار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"
16:27 | 2025-11-11
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
16:23 | 2025-11-11
ترامب طلب نسخ مطوّرة من B-2
16:17 | 2025-11-11
تجاوزت 55%.. مفوضية انتخابات العراق تعلن نسب المشاركة باقتراع النواب
16:06 | 2025-11-11
كارثة تتربص بالكوكب.. وتحذير عاجل جدًا
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 03:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 03:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 03:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24