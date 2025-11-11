"كاتم أسرار نتنياهو" يغادر لأسباب شخصية.. من هو رون ديرمر؟

قدّم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الثلاثاء، استقالته رسميًا، منهياً مسيرة طويلة قرب نتنياهو الذي اعتمد عليه في ملفات أمنية وسياسية حسّاسة ووصفه مرارًا بـ"كاتم الأسرار".

وفي رسالة الوداع أوضح أن قراره جاء لأسباب شخصية بعد تجاوزه المهلة التي قطعها لعائلته، مشيرًا إلى تمديدين سابقين "لمواجهة التهديد " و"لإنهاء حرب غزة وإعادة الرهائن".

ديرمر، المقرّب من إدارة وأحد مهندسي اتفاقات 2020، اعتبر أن الحكومة "سيذكرها التاريخ" لهجوم 7 تشرين الاول والحرب التي تلته على "سبع جبهات"، ووجّه شكرًا لنتنياهو وعائلته، متعهدًا بمواصلة "القيام بدوره لتأمين مستقبل الشعب اليهودي".

وقبل انضمامه إلى حكومة نتنياهو، شغل ديرمر منصب سفير في الأميركية بين عامي 2013 و2021، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات بين تل أبيب وواشنطن خلال إدارة ترامب، وكان أحد أبرز مهندسي اتفاقيات السلام مع عدد من .



ويُعرف ديرمر في الأوساط السياسية بلقب "وزير نتنياهو الخارجي الدائم"، نظرًا لدوره المحوري في رسم الاستراتيجيات السياسية والدبلوماسية لرئيس الوزراء، وخصوصًا في مواجهة التحديات والملف الفلسطيني.



ولم يُعلن حتى الآن عن الشخص الذي سيخلف ديرمر في منصبه وزيرًا للشؤون الاستراتيجية، فيما تشير مصادر سياسية في تل أبيب إلى أن نتنياهو قد يحتفظ بالمنصب مؤقتًا إلى حين الانتهاء من المشاورات داخل الائتلاف الحكومي.



ويأتي رحيل ديرمر في مرحلة حساسة تشهدها الحكومة الإسرائيلية، وسط توترات سياسية متزايدة تتعلق بملفات الحرب في غزة، والعلاقات مع ، والخلافات الداخلية حول مسار "صفقة إنهاء الحرب" التي تقودها الولايات المتحدة. (العين)