عربي-دولي
تجاوزت 55%.. مفوضية انتخابات العراق تعلن نسب المشاركة باقتراع النواب
Lebanon 24
11-11-2025
|
16:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
أن نسبة المشاركة في انتخابات
مجلس النواب العراقي
2025 تجاوزت 54% بعد احتساب أكثر من 99% من
المحطات
.
شارك في التصويت العام 10,989,327 ناخبًا من أصل 20,063,773 مسجلًا، فيما بلغت مشاركة التصويت الخاص (القوات المسلحة والأمنية) 82.6% بواقع 1,084,289 من 1,313,943.
وفي تصويت
النازحين
اقترع 200,357 من أصل 635,489 بنسبة 31.7%.
وبلغ مجموع المصوتين في يومي الاقتراع العام والخاص 12,304,143 من أصل 21,041,391، مؤكدةً أن العملية جرت بانسيابية عالية وتحت رقابة محلية ودولية لضمان الشفافية.
دمج "قسد" في الدولة.. عبدي يؤكد التزامه لواشنطن
Lebanon 24
دمج "قسد" في الدولة.. عبدي يؤكد التزامه لواشنطن
16:51 | 2025-11-11
11/11/2025 04:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. سوريا واختبار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"
Lebanon 24
بالفيديو.. سوريا واختبار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"
16:36 | 2025-11-11
11/11/2025 04:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
16:27 | 2025-11-11
11/11/2025 04:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب طلب نسخ مطوّرة من B-2
Lebanon 24
ترامب طلب نسخ مطوّرة من B-2
16:23 | 2025-11-11
11/11/2025 04:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة تتربص بالكوكب.. وتحذير عاجل جدًا
Lebanon 24
كارثة تتربص بالكوكب.. وتحذير عاجل جدًا
16:06 | 2025-11-11
11/11/2025 04:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
