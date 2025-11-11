تجاوزت 55%.. مفوضية انتخابات العراق تعلن نسب المشاركة باقتراع النواب

أعلنت أن نسبة المشاركة في انتخابات 2025 تجاوزت 54% بعد احتساب أكثر من 99% من .

شارك في التصويت العام 10,989,327 ناخبًا من أصل 20,063,773 مسجلًا، فيما بلغت مشاركة التصويت الخاص (القوات المسلحة والأمنية) 82.6% بواقع 1,084,289 من 1,313,943.

وفي تصويت اقترع 200,357 من أصل 635,489 بنسبة 31.7%.