عربي-دولي

تجاوزت 55%.. مفوضية انتخابات العراق تعلن نسب المشاركة باقتراع النواب

Lebanon 24
11-11-2025 | 16:17
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 تجاوزت 54% بعد احتساب أكثر من 99% من المحطات.
شارك في التصويت العام 10,989,327 ناخبًا من أصل 20,063,773 مسجلًا، فيما بلغت مشاركة التصويت الخاص (القوات المسلحة والأمنية) 82.6% بواقع 1,084,289 من 1,313,943.
 
وفي تصويت النازحين اقترع 200,357 من أصل 635,489 بنسبة 31.7%.
 
وبلغ مجموع المصوتين في يومي الاقتراع العام والخاص 12,304,143 من أصل 21,041,391، مؤكدةً أن العملية جرت بانسيابية عالية وتحت رقابة محلية ودولية لضمان الشفافية. 
شعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
