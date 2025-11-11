ترامب طلب نسخ مطوّرة من B-2

قال الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، إن "طلبت للتو العديد من النسخ المُحدَّثة" من القاذفة الاستراتيجية B-2 التي وصفها بـ"الأعمال الفنية"، وذلك خلال كلمته في مقبرة أرلينغتون بمناسبة يوم المحاربين القدامى، مشيدًا بأدائها ومُطلقًا ادعاءً بأنها "دمّرت في لحظة واحدة القدرة النووية ".

وفي السياق، أعلن في أيلول نجاح الرحلة الأولى للقاذفة الثانية من طراز B-21 Raider المزمَع أن تحل محل B-1 وB-2.

وأكد سلاح الجو أن وجود طائرتين B-21 في الجو يُسرّع حملة الاختبارات لتقييم أنظمة التحكّم والأسلحة.

وتُطوَّر B-21 لدى Northrop Grumman (كُشف عنها أول مرة في 2 كانون الاول 2022، وأجرت أول رحلة في تشرين الثاني 2023) مع مخصّصات تتجاوز 19 مليار دولار لبرنامجها بين 2023–2027. (روسيا اليوم)