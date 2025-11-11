فيديو مروّع.. سقوط طائرة عسكرية تركية في جورجيا ومصرع عدد من الجنود

🚨 Shocking mid-air breakup of a Turkish Air Force C-130 Hercules (built 1968) en route from Azerbaijan to Turkey. Video shows a spiraling contrail as it disintegrated post-takeoff from Ganja Airport. With Turkey's 19 aging C-130s averaging 45 years old, is poor maintenance the… pic.twitter.com/riEbCjaEQ7 — Fahad Naim (@Fahadnaimb) November 11, 2025 Advertisement

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، أشار الرئيس ومسؤولون من جورجيا وأذربيجان إلى أن بعض الركاب يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في الحادث.وأظهرت مقاطع مصوّرة بثّتها وسائل إعلام تركية الطائرة وهي تدور في الجو وتخلّف خلفها سحبًا من الدخان الأبيض قبل سقوطها.وقالت الوطني ، على حسابها في منصة X، إن الطائرة من طراز C-130 أقلعت من أذربيجان، وكانت في طريقها للعودة إلى عندما تحطمت.وأضافت الوزارة أن على متن الطائرة 20 عسكريا، منهم أفراد الطاقم، فيما ذكر التركي علي يرليكاي، أن السلطات الجورجية وصلت إلى موقع الحادث حوالي الساعة الخامسة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش)، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.وقالت الجورجية، إن الطائرة تحطمت في بلدية سيغناغي في جورجيا، قرب الحدود مع أذربيجان، وأضافت أنه تم فتح تحقيق في الحادث.ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن هيئة الطيران الجورجية قولها، إن الاتصال بالطائرة فقد بعد دقائق قليلة من دخولها المجال الجوي الجورجي، وإن الطائرة لم تصدر نداء استغاثة.ونشرت القوات التركية طائرة من دون طيار لدعم عملية الإنقاذ، بينما كان فريق التحقيق في الحوادث يستعد للمغادرة إلى جورجيا، وفقا لما أوردته قناة NTV الخاصة.وقال أردوغان إنه "حزين بشدة" للحادث، وقدم تعازيه لـ" "، وتابع: "إن شاء الله سنتجاوز هذا الحادث بأقل قدر ممكن من النكسات".كما قدم رئيس أذربيجان إلهام علييف ووزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي تعازيهما لنظرائهما بشأن الحادث.وقال علييف في رسالة نقلتها وكالة "الأناضول": "نشعر بصدمة عميقة إزاء خبر فقدان حياة جنودنا في الحادث الذي وقع على الأراضي الجورجية".