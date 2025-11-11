Advertisement

عربي-دولي

فيديو مروّع.. سقوط طائرة عسكرية تركية في جورجيا ومصرع عدد من الجنود

Lebanon 24
11-11-2025 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1441121-638985246508524393.webp
Doc-P-1441121-638985246508524393.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحطّمت طائرة شحن عسكرية تركية كانت تقلّ 20 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في جورجيا قرب الحدود مع أذربيجان، وسط تكتّم حول حصيلة الضحايا.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولون من جورجيا وأذربيجان إلى أن بعض الركاب يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في الحادث.

وأظهرت مقاطع مصوّرة بثّتها وسائل إعلام تركية الطائرة وهي تدور في الجو وتخلّف خلفها سحبًا من الدخان الأبيض قبل سقوطها.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التركية، على حسابها في منصة X، إن الطائرة من طراز C-130 أقلعت من أذربيجان، وكانت في طريقها للعودة إلى تركيا عندما تحطمت.

وأضافت الوزارة أن على متن الطائرة 20 عسكريا، منهم أفراد الطاقم، فيما ذكر وزير الداخلية التركي علي يرليكاي، أن السلطات الجورجية وصلت إلى موقع الحادث حوالي الساعة الخامسة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش)، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية، إن الطائرة تحطمت في بلدية سيغناغي في جورجيا، قرب الحدود مع أذربيجان، وأضافت أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن هيئة الطيران الجورجية قولها، إن الاتصال بالطائرة فقد بعد دقائق قليلة من دخولها المجال الجوي الجورجي، وإن الطائرة لم تصدر نداء استغاثة.

ونشرت القوات التركية طائرة من دون طيار لدعم عملية الإنقاذ، بينما كان فريق التحقيق في الحوادث يستعد للمغادرة إلى جورجيا، وفقا لما أوردته قناة NTV الخاصة.

وقال أردوغان إنه "حزين بشدة" للحادث، وقدم تعازيه لـ"الشهداء"، وتابع: "إن شاء الله سنتجاوز هذا الحادث بأقل قدر ممكن من النكسات".

كما قدم رئيس أذربيجان إلهام علييف ووزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي تعازيهما لنظرائهما الأتراك بشأن الحادث.

وقال علييف في رسالة نقلتها وكالة "الأناضول": "نشعر بصدمة عميقة إزاء خبر فقدان حياة جنودنا في الحادث الذي وقع على الأراضي الجورجية".


Advertisement












 
مواضيع ذات صلة
تحطم طائرة شحن تركية من طراز سي-130 في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
lebanon 24
12/11/2025 09:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً... سقوط طائرة شحن تركية فوق جورجيا
lebanon 24
12/11/2025 09:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع آي 24 الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين إلى 24 جراء سقوط طائرة مسيّرة في إيلات
lebanon 24
12/11/2025 09:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد من الجرحى في حادث سير مروع على أوتوستراد رياق (صور)
lebanon 24
12/11/2025 09:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

وزارة الدفاع

إلهام علي

التركية

الشهداء

الأتراك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:24 | 2025-11-12
02:10 | 2025-11-12
01:46 | 2025-11-12
01:42 | 2025-11-12
01:22 | 2025-11-12
00:05 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24