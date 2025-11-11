تصعيد جديد من رئيس كولومبيا ضد الولايات المتحدة

Advertisement

وأصدر الرئيس الكولومبي توجيهًا لقوات الأمن في بلاده بوقف تبادل المعلومات مع أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن تتوقف الأخيرة عن استهداف القوارب في المنطقة.وكتب في منشور على منصة "إكس": "مكافحة المخدرات يجب أن تحترم حقوق الإنسان لشعوب "، في إشارة إلى تاريخ البلدين في التعاون ضد تهريب المخدرات.ونقلت وكالة عن الرئيس الكولومبي قوله: "إن إجراءات بلاده ضد واشنطن ستستمر طالما استمرت الهجمات الأميركية في البحر الكاريبي". (سكاي نيوز)