عربي-دولي
تصعيد جديد من رئيس كولومبيا ضد الولايات المتحدة
Lebanon 24
11-11-2025
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
كولومبيا
، الأربعاء، تعليق تعاونها الاستخباراتي مع
الولايات المتحدة
، احتجاجًا على الضربات التي تنفذها
واشنطن
ضد القوارب في
البحر الكاريبي
.
وأصدر الرئيس الكولومبي
غوستافو بيترو
توجيهًا لقوات الأمن في بلاده بوقف تبادل المعلومات مع أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن تتوقف الأخيرة عن استهداف القوارب في المنطقة.
وكتب
بيترو
في منشور على منصة "إكس": "مكافحة المخدرات يجب أن تحترم حقوق الإنسان لشعوب
الكاريبي
"، في إشارة إلى تاريخ البلدين في التعاون ضد تهريب المخدرات.
ونقلت وكالة
رويترز
عن الرئيس الكولومبي قوله: "إن إجراءات بلاده ضد واشنطن ستستمر طالما استمرت الهجمات الأميركية في البحر الكاريبي". (سكاي نيوز)
