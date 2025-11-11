حادث مروّع في الأرجنتين… خروج قطار عن مساره وإصابة 19 شخصًا

Advertisement

أصيب ما لا يقل عن 19 شخصًا بجروح إثر خروج قطار عن مساره في العاصمة الأرجنتينية .وأوضح مدير في المدينة، ألبرتو كريسينتي، الثلاثاء، أن تسعة مصابين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما عولج عشرة آخرون في موقع الحادث.وقالت شركة "ترينيس أرخنتينوس" للنقل إن الحادث وقع في حي لينيرس بالعاصمة، ما أدى إلى تعليق حركة القطارات في المنطقة مؤقتًا.وأضافت الشركة أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة أسباب الحادث، على أن تُعلن النتائج فور الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة.