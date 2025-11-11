24
عربي-دولي
حادث مروّع في الأرجنتين… خروج قطار عن مساره وإصابة 19 شخصًا
Lebanon 24
11-11-2025
|
23:47
أصيب ما لا يقل عن 19 شخصًا بجروح إثر خروج قطار عن مساره في العاصمة الأرجنتينية
بوينس آيرس
.
وأوضح مدير
هيئة الطوارئ
في المدينة، ألبرتو كريسينتي، الثلاثاء، أن تسعة مصابين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما عولج عشرة آخرون في موقع الحادث.
وقالت شركة "ترينيس أرخنتينوس" للنقل إن الحادث وقع في حي لينيرس بالعاصمة، ما أدى إلى تعليق حركة القطارات في المنطقة مؤقتًا.
وأضافت الشركة أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة أسباب الحادث، على أن تُعلن النتائج فور الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة.
