عربي-دولي
مباحثات أميركية ـ تركية ـ سورية تناولت انضمام دمشق إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش
Lebanon 24
11-11-2025
|
23:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الخارجية الأميركية
صباح اليوم
الأربعاء أن مباحثات أميركية تركية
سورية
تناولت انضمام
دمشق
إلى
التحالف الدولي
لمحاربة تنظيم داعش.
وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت: "التقى
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية
التركي
هاكان فيدان، عقب الزيارة التي قام بها الرئيس السوري أحمد
الشرع
إلى
البيت الأبيض
".
وأضاف أن الاجتماع ناقش "فرص تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، وجهود
مكافحة الإرهاب
الجارية، بما في ذلك انضمام
سوريا
إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش كعضوها التسعين".
وأشار إلى أن اللقاء تناول "الجهود المستمرة للعثور على
الأميركيين
المفقودين في سوريا".
ووفق الخارجية الأميركية، فقد أكد روبيو "
التزام
الرئيس
ترامب
بمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق السلام والازدهار، وأهمية الشراكة الإقليمية لدعم جهود سوريا في إعادة الإعمار".
التحالف الدولي
مكافحة الإرهاب
وزير الخارجية
البيت الأبيض
الأميركيين
صباح اليوم
التزام
التركي
تابع
