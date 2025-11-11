Advertisement

عربي-دولي

مباحثات أميركية ـ تركية ـ سورية تناولت انضمام دمشق إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش

Lebanon 24
11-11-2025 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1441145-638985270777051402.webp
Doc-P-1441145-638985270777051402.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت الخارجية الأميركية صباح اليوم الأربعاء أن مباحثات أميركية تركية سورية تناولت انضمام دمشق إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
Advertisement

وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت: "التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب الزيارة التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض".

وأضاف أن الاجتماع ناقش "فرص تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب الجارية، بما في ذلك انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش كعضوها التسعين".

وأشار إلى أن اللقاء تناول "الجهود المستمرة للعثور على الأميركيين المفقودين في سوريا".

ووفق الخارجية الأميركية، فقد أكد روبيو "التزام الرئيس ترامب بمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق السلام والازدهار، وأهمية الشراكة الإقليمية لدعم جهود سوريا في إعادة الإعمار".
 
مواضيع ذات صلة
انضمام دمشق الى التحالف الدولي...بوابة الشرع إلى التطبيع الأمني مع تل أبيب!
lebanon 24
12/11/2025 09:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع يوقع في واشنطن انضمام سوريا للتحالف الدولي ضد "داعش"
lebanon 24
12/11/2025 09:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. سوريا واختبار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"
lebanon 24
12/11/2025 09:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي برايان ماست: الرئيس السوري أحمد الشرع سيعلن اليوم رسميا انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش
lebanon 24
12/11/2025 09:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24

التحالف الدولي

مكافحة الإرهاب

وزير الخارجية

البيت الأبيض

الأميركيين

صباح اليوم

التزام

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:24 | 2025-11-12
02:24 | 2025-11-12
02:10 | 2025-11-12
01:46 | 2025-11-12
01:42 | 2025-11-12
01:22 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24