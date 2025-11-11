مباحثات أميركية ـ تركية ـ سورية تناولت انضمام دمشق إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش

Advertisement

أعلنت الخارجية الأميركية الأربعاء أن مباحثات أميركية تركية تناولت انضمام إلى لمحاربة تنظيم داعش.وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت: "التقى الأميركي ماركو روبيو بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية هاكان فيدان، عقب الزيارة التي قام بها الرئيس السوري أحمد إلى ".وأضاف أن الاجتماع ناقش "فرص تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، وجهود الجارية، بما في ذلك انضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش كعضوها التسعين".وأشار إلى أن اللقاء تناول "الجهود المستمرة للعثور على المفقودين في سوريا".ووفق الخارجية الأميركية، فقد أكد روبيو " الرئيس بمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق السلام والازدهار، وأهمية الشراكة الإقليمية لدعم جهود سوريا في إعادة الإعمار".