سقوط مفاجئ لبرج حفار بترولي في مصر يوقع اصابات

أعلنت السلطات سقوط برج جهاز حفار بترولي في منطقة ، ما أسفر عن سقوط 3 مصابين.

Advertisement

وأعلنت أن جهاز الحفر رقم 48 التابع لشركة تعرض للسقوط أثناء نقله للعمل بالصحراء الغربية، مضيفة أنه تعرض للسقوط المفاجئ خلال عملية إنزاله، في اتجاه معاكس لمسار الإنزال.



وذكرت الوزارة أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة من فريق العمل تم نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية وفق خطة الطوارئ المعتمدة، حيث غادر اثنان منهم المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على حالتهما الصحية، بينما لا يزال الثالث يخضع للعلاج الطبي.



لجنة تحقيق

وكشفت الوزارة أن المهندس ، وزير البترول، وجه بمتابعة حالة المصاب، كما كلف بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتحديد الأسباب الجذرية للحادث واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكراره مستقبلاً.



وكانت مصر قد شهدت في يوليو الماضي غرق حفار في مياه قبالة منطقة جبل الزيت بخليج السويس أسفر عن 4 حالات وفاة وسقوط 8 مصابين، ضمن طاقم العمل البالغ عدده 30 فردًا.



وأكدت وزارة البترول الشركة المالكة للحفار بسرعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمفقودين وكذلك المصابون.