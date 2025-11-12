Advertisement

عربي-دولي

سقوط مفاجئ لبرج حفار بترولي في مصر يوقع اصابات

Lebanon 24
12-11-2025 | 00:01
أعلنت السلطات المصرية سقوط برج جهاز حفار بترولي في منطقة الصحراء الغربية، ما أسفر عن سقوط 3 مصابين.
وأعلنت وزارة البترول أن جهاز الحفر رقم 48 التابع لشركة الحفر المصرية تعرض للسقوط أثناء نقله للعمل بالصحراء الغربية، مضيفة أنه تعرض للسقوط المفاجئ خلال عملية إنزاله، في اتجاه معاكس لمسار الإنزال.

وذكرت الوزارة أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة من فريق العمل تم نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية وفق خطة الطوارئ المعتمدة، حيث غادر اثنان منهم المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على حالتهما الصحية، بينما لا يزال الثالث يخضع للعلاج الطبي.

لجنة تحقيق
وكشفت الوزارة أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، وجه بمتابعة حالة المصاب، كما كلف بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتحديد الأسباب الجذرية للحادث واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكراره مستقبلاً.

وكانت مصر قد شهدت في يوليو الماضي غرق حفار في مياه البحر الأحمر قبالة منطقة جبل الزيت بخليج السويس أسفر عن 4 حالات وفاة وسقوط 8 مصابين، ضمن طاقم العمل البالغ عدده 30 فردًا.

وأكدت وزارة البترول التزام الشركة المالكة للحفار بسرعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمفقودين وكذلك المصابون.
