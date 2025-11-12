24
كان مخفيًا على شكل هدية… طفل يتعرض لإصابة بانفجار (صور)
Lebanon 24
12-11-2025
|
02:38
أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن إصابة طفل في مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو، بعدما عثر على جهاز متفجر على الأرض كان مخفيًا على شكل هدية.
وجاء في البيان:
أعلنت
لجنة التحقيقات
الروسية عن إصابة طفل في مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة
موسكو
، بعدما عثر على جهاز متفجر على الأرض كان مخفيًا على شكل هدية.
وجاء في البيان: "تعّرض صبي يبلغ من العمر 10 سنوات لحادث عندما التقط من الأرض جهازا متفجرا على شكل هدية مع ورقة نقدية من فئة 10 روبلات مثبتة عليها، ما أدى إلى إصابة الطفل ونقله إلى المستشفى".
