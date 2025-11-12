Advertisement

عربي-دولي

كان مخفيًا على شكل هدية… طفل يتعرض لإصابة بانفجار (صور)

Lebanon 24
12-11-2025 | 02:38
A-
A+
أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن إصابة طفل في مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو، بعدما عثر على جهاز متفجر على الأرض كان مخفيًا على شكل هدية.

وجاء في البيان:
Doc-P-1441224-638985388356019874.jpg
Doc-P-1441224-638985388356019874.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن إصابة طفل في مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو، بعدما عثر على جهاز متفجر على الأرض كان مخفيًا على شكل هدية.
Advertisement

وجاء في البيان: "تعّرض صبي يبلغ من العمر 10 سنوات لحادث عندما التقط من الأرض جهازا متفجرا على شكل هدية مع ورقة نقدية من فئة 10 روبلات مثبتة عليها، ما أدى إلى إصابة الطفل ونقله إلى المستشفى".














مواضيع ذات صلة
بعد تعرضها لأزمة صحية خطيرة.. نجمة شهيرة تتلقى هدية من ولي العهد الكويتي (صور)
lebanon 24
12/11/2025 12:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هدية فاخرة تُذهل المدعوين في زفاف تركي (فيديو)
lebanon 24
12/11/2025 12:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يقدم هدية رمزية للبابا تعبيراً عن العلاقة الأخوية بين الكنائس
lebanon 24
12/11/2025 12:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هدية العمر.. بيسان إسماعيل تفاجئ شقيقها (فيديو)
lebanon 24
12/11/2025 12:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

لجنة التحقيقات

لجنة التحقيق

مقاطعة موسكو

موسكو

الروس

الطف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:44 | 2025-11-12
04:32 | 2025-11-12
04:31 | 2025-11-12
03:53 | 2025-11-12
03:35 | 2025-11-12
03:24 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24