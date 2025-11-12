كان مخفيًا على شكل هدية… طفل يتعرض لإصابة بانفجار (صور)

Advertisement

وجاء في البيان: "تعّرض صبي يبلغ من العمر 10 سنوات لحادث عندما التقط من الأرض جهازا متفجرا على شكل هدية مع ورقة نقدية من فئة 10 روبلات مثبتة عليها، ما أدى إلى إصابة الطفل ونقله إلى المستشفى".