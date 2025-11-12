24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شرط اسرائيلي للسماح بخروج مقاتلي حماس من رفح.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
12-11-2025
|
03:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح مسؤول إسرائيلي رفيع أنه "إذا تخلّى مسلحو
حماس
العالقين في
رفح
عن أسلحتهم سيسمح لهم بالخروج"، وفق ما نقلت القناة الثانية عشر
الإسرائيلية
.
Advertisement
كما أضاف قائلاً "إذا تخلّى المئة مسلح المحاصرين داخل النفق في حي الجنينة برفح عن أسلحتهم وتعهدوا بعدم العودة إلى الإرهاب، فستسمح لهم
إسرائيل
بالخروج من المنطقة ".
وأردف "كلما تخلّى المسلحون عن أسلحتهم، وتصرفوا وفقاً لمبادرة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، وتعهدوا بعدم العودة للإرهاب فسيسمح لهم بمغادرة الأنفاق".
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: حماس طلبت عبر الوسطاء السماح بخروج آمن لعناصرها داخل الأنفاق في رفح
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حماس طلبت عبر الوسطاء السماح بخروج آمن لعناصرها داخل الأنفاق في رفح
12/11/2025 12:14:31
12/11/2025 12:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الولايات المتحدة تضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بخروج نحو 200 من مقاتلي حماس من مناطق سيطرة الجيش في غزة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الولايات المتحدة تضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بخروج نحو 200 من مقاتلي حماس من مناطق سيطرة الجيش في غزة
12/11/2025 12:14:31
12/11/2025 12:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف عن مصدر إسرائيلي: واشنطن تمارس في الأيام الأخيرة ضغوطا للسماح بمرور آمن لمقاتلي حماس المحاصرين
Lebanon 24
معاريف عن مصدر إسرائيلي: واشنطن تمارس في الأيام الأخيرة ضغوطا للسماح بمرور آمن لمقاتلي حماس المحاصرين
12/11/2025 12:14:31
12/11/2025 12:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كوشنير أبلغ نتنياهو أن واشنطن ترغب بخروج مقاتلي حماس المحاصرين في رفح إلى دولة ثالثة أو البقاء في غزة (الحدث)
Lebanon 24
كوشنير أبلغ نتنياهو أن واشنطن ترغب بخروج مقاتلي حماس المحاصرين في رفح إلى دولة ثالثة أو البقاء في غزة (الحدث)
12/11/2025 12:14:31
12/11/2025 12:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مبادرة الرئيس
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
قناة ال
دونالد
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
روسيا: مستعدون لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول
Lebanon 24
روسيا: مستعدون لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول
05:10 | 2025-11-12
12/11/2025 05:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات إلى غزة
04:44 | 2025-11-12
12/11/2025 04:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... أقدم مؤسسة إعلامية عسكرية في إسرائيل ستغلق أبوابها!
Lebanon 24
مفاجأة... أقدم مؤسسة إعلامية عسكرية في إسرائيل ستغلق أبوابها!
04:32 | 2025-11-12
12/11/2025 04:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انضمام دمشق إلى التحالف ضد داعش.. هذا ما كشفه وزير سوري
Lebanon 24
انضمام دمشق إلى التحالف ضد داعش.. هذا ما كشفه وزير سوري
04:31 | 2025-11-12
12/11/2025 04:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تفكيك أكثر من 1000 لغم وعبوة في الفاشر.. ونازحون بلا مياه
Lebanon 24
تفكيك أكثر من 1000 لغم وعبوة في الفاشر.. ونازحون بلا مياه
03:53 | 2025-11-12
12/11/2025 03:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
11:00 | 2025-11-11
11/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
16:27 | 2025-11-11
11/11/2025 04:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:10 | 2025-11-12
روسيا: مستعدون لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول
04:44 | 2025-11-12
الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات إلى غزة
04:32 | 2025-11-12
مفاجأة... أقدم مؤسسة إعلامية عسكرية في إسرائيل ستغلق أبوابها!
04:31 | 2025-11-12
انضمام دمشق إلى التحالف ضد داعش.. هذا ما كشفه وزير سوري
03:53 | 2025-11-12
تفكيك أكثر من 1000 لغم وعبوة في الفاشر.. ونازحون بلا مياه
03:35 | 2025-11-12
حول الهدنة.. ملاحظات من الحكومة السودانية إلى الرباعية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 12:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 12:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 12:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24