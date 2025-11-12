Advertisement

عربي-دولي

شرط اسرائيلي للسماح بخروج مقاتلي حماس من رفح.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-11-2025 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1441233-638985401063178331.webp
Doc-P-1441233-638985401063178331.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح مسؤول إسرائيلي رفيع أنه "إذا تخلّى مسلحو حماس العالقين في رفح عن أسلحتهم سيسمح لهم بالخروج"، وفق ما نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية.
Advertisement
كما أضاف قائلاً "إذا تخلّى المئة مسلح المحاصرين داخل النفق في حي الجنينة برفح عن أسلحتهم وتعهدوا بعدم العودة إلى الإرهاب، فستسمح لهم إسرائيل بالخروج من المنطقة ".

وأردف "كلما تخلّى المسلحون عن أسلحتهم، وتصرفوا وفقاً لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتعهدوا بعدم العودة للإرهاب فسيسمح لهم بمغادرة الأنفاق".
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: حماس طلبت عبر الوسطاء السماح بخروج آمن لعناصرها داخل الأنفاق في رفح
lebanon 24
12/11/2025 12:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الولايات المتحدة تضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بخروج نحو 200 من مقاتلي حماس من مناطق سيطرة الجيش في غزة
lebanon 24
12/11/2025 12:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مصدر إسرائيلي: واشنطن تمارس في الأيام الأخيرة ضغوطا للسماح بمرور آمن لمقاتلي حماس المحاصرين
lebanon 24
12/11/2025 12:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كوشنير أبلغ نتنياهو أن واشنطن ترغب بخروج مقاتلي حماس المحاصرين في رفح إلى دولة ثالثة أو البقاء في غزة (الحدث)
lebanon 24
12/11/2025 12:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24

مبادرة الرئيس

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

قناة ال

دونالد

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:10 | 2025-11-12
04:44 | 2025-11-12
04:32 | 2025-11-12
04:31 | 2025-11-12
03:53 | 2025-11-12
03:35 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24