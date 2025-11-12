شرط اسرائيلي للسماح بخروج مقاتلي حماس من رفح.. اليكم التفاصيل

Advertisement

أوضح مسؤول إسرائيلي رفيع أنه "إذا تخلّى مسلحو العالقين في عن أسلحتهم سيسمح لهم بالخروج"، وفق ما نقلت القناة الثانية عشر .كما أضاف قائلاً "إذا تخلّى المئة مسلح المحاصرين داخل النفق في حي الجنينة برفح عن أسلحتهم وتعهدوا بعدم العودة إلى الإرهاب، فستسمح لهم بالخروج من المنطقة ".وأردف "كلما تخلّى المسلحون عن أسلحتهم، وتصرفوا وفقاً لمبادرة الرئيس الأميركي ، وتعهدوا بعدم العودة للإرهاب فسيسمح لهم بمغادرة الأنفاق".