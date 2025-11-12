الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات إلى غزة

Advertisement

أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء فتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات إلى .وأوضحت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، وهي ذراع الجيش التي تشرف على تدفق المساعدات، في بيان اليوم الأربعاء أن الفحص الأمني ستتكفل به هيئة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.كما أشارت إلى أن ومنظمات دولية ستتولى إيصال المساعدات".ويقع هذا المعبر البري الذي استحدثته القوات الإسرائيلية خلال الحرب، شمال غزة قرب الشاطئ، ويُستخدم بشكل أساسي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية من القطاع.إلا أنه شهد خلال الأشهر الأخيرة، العديد من الحوادث الأمنية التي أدت إلى مقتل العشرات من منتظري المساعدات.(العربية)