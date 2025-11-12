Advertisement

عربي-دولي

الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
12-11-2025 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1441274-638985450635380501.webp
Doc-P-1441274-638985450635380501.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء فتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.  
Advertisement

وأوضحت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، وهي ذراع الجيش التي تشرف على تدفق المساعدات، في بيان اليوم الأربعاء أن الفحص الأمني ستتكفل به هيئة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

كما أشارت إلى أن الأمم المتحدة ومنظمات دولية ستتولى إيصال المساعدات".

ويقع هذا المعبر البري الذي استحدثته القوات الإسرائيلية خلال الحرب، شمال غزة قرب الشاطئ، ويُستخدم بشكل أساسي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية من القطاع.

إلا أنه شهد خلال الأشهر الأخيرة، العديد من الحوادث الأمنية التي أدت إلى مقتل العشرات من منتظري المساعدات.(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال غزة لإدخال المساعدات إلى القطاع
lebanon 24
12/11/2025 14:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تقرر فتح معبر رفح وتلغي إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حماس
lebanon 24
12/11/2025 14:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تقرر تأجيل فتح معبر رفح لهذا السبب
lebanon 24
12/11/2025 14:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
600 شاحنة مساعدات تدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح
lebanon 24
12/11/2025 14:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الإسرائيلية

الأمم المتحدة

وزارة الدفاع

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:18 | 2025-11-12
07:00 | 2025-11-12
06:43 | 2025-11-12
06:27 | 2025-11-12
06:11 | 2025-11-12
06:05 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24