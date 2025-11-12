كارثة إنسانية.. 42 قتيلاً في غرق قارب مهاجرين انطلق من ليبيا

Advertisement

رجّحت اليوم أن يكون 42 شخصا قضوا بعد غرق مركب كان يُقل عشرات المهاجرين قبالة السواحل في الثالث من تشرين الثاني الحالي، فيما أُنقذ سبعة بعد أن أمضوا ستة أيام في البحر.وقالت الوكالة في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" : "في الثامن من تشرين الثاني نفّذت السلطات الليبية عملية بحث وإنقاذ عقب غرق قارب مطاطي كان ينقل 49 مهاجرا من بينهم امرأتان بعد خمسة أيام من إبحاره من السواحل الليبية".وذكر البيان أن "عمليات البحث سمحت بإنقاذ سبعة أشخاص".