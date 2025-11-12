25
عربي-دولي
كارثة إنسانية.. 42 قتيلاً في غرق قارب مهاجرين انطلق من ليبيا
Lebanon 24
12-11-2025
|
05:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
رجّحت
وكالة الأمم المتحدة للهجرة
اليوم أن يكون 42 شخصا قضوا بعد غرق مركب كان يُقل عشرات المهاجرين قبالة السواحل
الليبية
في الثالث من تشرين الثاني الحالي، فيما أُنقذ سبعة بعد أن أمضوا ستة أيام في البحر.
وقالت الوكالة في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" : "في الثامن من تشرين الثاني نفّذت السلطات الليبية عملية بحث وإنقاذ عقب غرق قارب مطاطي كان ينقل 49 مهاجرا من بينهم امرأتان بعد خمسة أيام من إبحاره من السواحل الليبية".
وذكر البيان أن "عمليات البحث سمحت بإنقاذ سبعة أشخاص".
