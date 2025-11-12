بعد تصريحات بزشكيان.. توضيح من الحكومة الإيرانية

رغم مرور أيام على تصريحات حول الجفاف وشح المياه في البلاد، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة ، فاطمة مهاجراني، أن كلام الرئيس مسعود بشأن إخلاء العاصمة فهم بشكل خاطئ، وأخذ حرفياً.

وأضافت خلال اليوم الأربعاء: "أحياناً تُقال عبارات توحي للمستمع بأنّه يجب فعلاً إخلاء المدينة، لكن الأمر ليس كذلك".

وأتى ذلك، بعدما دقّ الرئيس ناقوس الخطر يوم الجمعة الماضي، محذراً من خطر الجفاف. ولفت حينها إلى أن طهران قد تُجبر على إجلاء سكانها بالكامل إذا لم تهطل الأمطار خلال الأسابيع المقبلة. وقال حينها في خطاب متلفز بثّه التلفزيون الرسمي: "إذا لم تمطر، سنبدأ بتقنين المياه في طهران بين أواخر تشرين الثاني وأوائل كانون الأول. لكن حتى مع التقنين، إذا استمر الجفاف، فسوف ينفد الماء لدينا، وقد نضطر لإخلاء العاصمة". (العربية)