25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تصريحات بزشكيان.. توضيح من الحكومة الإيرانية
Lebanon 24
12-11-2025
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم مرور أيام على تصريحات
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
حول الجفاف وشح المياه في البلاد، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة
الإيرانية
، فاطمة مهاجراني، أن كلام الرئيس مسعود
بزشكيان
بشأن إخلاء العاصمة
طهران
فهم بشكل خاطئ، وأخذ حرفياً.
Advertisement
وأضافت خلال
مؤتمر صحفي
اليوم الأربعاء: "أحياناً تُقال عبارات توحي للمستمع بأنّه يجب فعلاً إخلاء المدينة، لكن الأمر ليس كذلك".
وأتى ذلك، بعدما دقّ الرئيس
الإيراني
ناقوس الخطر يوم الجمعة الماضي، محذراً من خطر الجفاف. ولفت حينها إلى أن طهران قد تُجبر على إجلاء سكانها بالكامل إذا لم تهطل الأمطار خلال الأسابيع المقبلة. وقال حينها في خطاب متلفز بثّه التلفزيون الرسمي: "إذا لم تمطر، سنبدأ بتقنين المياه في طهران بين أواخر تشرين الثاني وأوائل كانون الأول. لكن حتى مع التقنين، إذا استمر الجفاف، فسوف ينفد الماء لدينا، وقد نضطر لإخلاء العاصمة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
الكرملين: ننتظر توضيحا من واشنطن حول تصريحات ترامب بشأن التجارب النووية
Lebanon 24
الكرملين: ننتظر توضيحا من واشنطن حول تصريحات ترامب بشأن التجارب النووية
12/11/2025 14:37:27
12/11/2025 14:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة المغارة.. توضيحٌ من بلدية جعيتا
Lebanon 24
بعد حادثة المغارة.. توضيحٌ من بلدية جعيتا
12/11/2025 14:37:27
12/11/2025 14:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات ترامب.. كولومبيا تستدعي سفيرها من أميركا
Lebanon 24
بعد تصريحات ترامب.. كولومبيا تستدعي سفيرها من أميركا
12/11/2025 14:37:27
12/11/2025 14:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
توضيح من المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة.. هذا ما جاء فيه
12/11/2025 14:37:27
12/11/2025 14:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
مؤتمر صحفي
الإيرانية
الإيراني
باسم ال
طهران
تابع
قد يعجبك أيضاً
حفل زفاف يتحوّل إلى ساحة معركة في تركيا... إليكم ما جرى
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى ساحة معركة في تركيا... إليكم ما جرى
07:18 | 2025-11-12
12/11/2025 07:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي المواقع التي ستستهدفها أميركا في فنزويلا؟
Lebanon 24
ما هي المواقع التي ستستهدفها أميركا في فنزويلا؟
07:00 | 2025-11-12
12/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير أممي: التعافي الاقتصادي في أفغانستان "يتدهور"
Lebanon 24
تحذير أممي: التعافي الاقتصادي في أفغانستان "يتدهور"
06:43 | 2025-11-12
12/11/2025 06:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر ديبلوماسي بين أستراليا وروسيا
Lebanon 24
توتر ديبلوماسي بين أستراليا وروسيا
06:27 | 2025-11-12
12/11/2025 06:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيليّون حاولوا الإعتداء على النائب العربيّ أيمن عودة (فيديو)
Lebanon 24
إسرائيليّون حاولوا الإعتداء على النائب العربيّ أيمن عودة (فيديو)
06:11 | 2025-11-12
12/11/2025 06:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
04:40 | 2025-11-12
12/11/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
11:00 | 2025-11-11
11/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
05:44 | 2025-11-12
12/11/2025 05:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:18 | 2025-11-12
حفل زفاف يتحوّل إلى ساحة معركة في تركيا... إليكم ما جرى
07:00 | 2025-11-12
ما هي المواقع التي ستستهدفها أميركا في فنزويلا؟
06:43 | 2025-11-12
تحذير أممي: التعافي الاقتصادي في أفغانستان "يتدهور"
06:27 | 2025-11-12
توتر ديبلوماسي بين أستراليا وروسيا
06:11 | 2025-11-12
إسرائيليّون حاولوا الإعتداء على النائب العربيّ أيمن عودة (فيديو)
06:05 | 2025-11-12
ألمانيا تنضم إلى الجهود الدولية لتعزيز الأمن في المناطق الفلسطينية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 14:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 14:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 14:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24