رسالة عاجلة من ترامب إلى الرئيس الإسرائيليّ.. ماذا طلب منه بشأن نتنياهو؟

أفادت القناة 12 أن الرئيس إسحاق هرتسوغ تلقّى اليوم رسالة من الرئيس الأميركي ، دعاه فيها إلى منح عفو لرئيس الوزراء الإسرائيلي أمام المحكمة.

وجاء في الرسالة: "أعتقد أن محاكمة غير مبررة".

من جانبه، شكر هرتسوغ ورد عليه بشأن منح نتنياهو العفو: "من يريد أن يحظى بالعفو عليه ان يتقدم بطلب رسمي كما هو متّبع في اسرائيل".

وتعليقا على دعوة ترامب للعفو عن نتنياهو، قال زعيم الإسرائيلية يائير لابيد: "نذكركم أن القانون يشترط الاعتراف بالذنب والندم قبل إصدار العفو".

أما وزير الإسرائيلي إيتمار ، فقال: "نقول للرئيس هرتسوغ استمع إلى ترامب وأصدر عفوا عن نتنياهو في الملفقة لأن ذلك هو الإجراء الصحيح".