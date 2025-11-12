Advertisement

عربي-دولي

رسالة عاجلة من ترامب إلى الرئيس الإسرائيليّ.. ماذا طلب منه بشأن نتنياهو؟

Lebanon 24
12-11-2025 | 05:55
Doc-P-1441306-638985493214309319.jpg
Doc-P-1441306-638985493214309319.jpg photos 0
أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تلقّى اليوم رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعاه فيها إلى منح عفو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة. 
وجاء في الرسالة: "أعتقد أن محاكمة نتنياهو غير مبررة".
 
من جانبه، شكر هرتسوغ ترامب ورد عليه بشأن منح نتنياهو العفو: "من يريد أن يحظى بالعفو عليه ان يتقدم بطلب رسمي كما هو متّبع في اسرائيل".
 
وتعليقا على دعوة ترامب للعفو عن نتنياهو، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "نذكركم أن القانون يشترط الاعتراف بالذنب والندم قبل إصدار العفو".
 
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فقال: "نقول للرئيس هرتسوغ استمع إلى ترامب وأصدر عفوا عن نتنياهو في القضايا الملفقة لأن ذلك هو الإجراء الصحيح".
 
Image
