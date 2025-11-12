Advertisement

تحذير أممي: التعافي الاقتصادي في أفغانستان "يتدهور"

Lebanon 24
12-11-2025 | 06:43
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن التعافي الاقتصادي في أفغانستان يتدهور، مشيرة إلى أن 9 من كل 10 أسر باتت تضطر إلى تقليص عدد وجباتها أو بيع مقتنياتها أو اللجوء إلى الاستدانة من أجل العيش.
وذكرت أن العودة الجماعية للأفغان من دول اللجوء تؤدي إلى تفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن نحو واحد من كل 10 أفغان يعيشون في الخارج أُجبروا على العودة إلى وطنهم وعاد أكثر من 4.5 ملايين شخص منذ عام 2023، معظمهم من إيران وباكستان، مما أدى إلى زيادة عدد السكان بنسبة 10%.

وأضاف التقرير أن الزلازل والفيضانات دمرت 8000 منزل وأثقلت، إلى جانب الجفاف، كاهل الخدمات العامة "بما يفوق قدرتها على الاستيعاب".


وكشف مسح شمل أكثر من 48 ألف أسرة أفغانية أن أكثر من نصف العائدين إلى البلاد اضطروا إلى التخلي عن الرعاية الطبية من أجل شراء الطعام وأن 45% من هؤلاء العائدين يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة مثل الينابيع أو الآبار غير المحمية.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نحو 90% من الأسر العائدة تعاني من ديون تتراوح بين 373 و900 دولار أي ما يصل إلى 5 أمثال متوسط الدخل الشهري البالغ 100 دولار وما يقترب من نصف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

وحذر برنامج الأمم المتحدة من أن غياب الدعم العاجل لتعزيز سبل العيش والخدمات في المناطق التي تشهد نسبا مرتفعة من العائدين سيؤدي إلى تفاقم أزمات الفقر والإقصاء والهجرة.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الخدمات العامة

طالبان

العاج

جمالي

إيران

