هذه النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية



Advertisement

وقالت في مؤتمر صحافي، إنها سجلت تطابقًا تامًا بين نتائج الفرز اليدوي والإلكتروني، مشيرة إلى أن النتائج الأولية للاقتراع قد تم إعلانها وهي غير قابلة للطعن.



وأضافت المفوضية أن نسبة التصويت في محافظة بغداد بلغت 48.76%، فيما أشادت بانسيابية العملية الانتخابية وسلامة الإجراءات المتبعة في جميع المراكز. أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في ، أن العملية جرت بنجاح وسلاسة في عموم المحافظات، مؤكدة أن نسبة التصويت العامة بلغت 56.11%.وقالت في مؤتمر صحافي، إنها سجلت تطابقًا تامًا بين نتائج الفرز اليدوي والإلكتروني، مشيرة إلى أن النتائج الأولية للاقتراع قد تم إعلانها وهي غير قابلة للطعن.وأضافت المفوضية أن نسبة التصويت في محافظة بغداد بلغت 48.76%، فيما أشادت بانسيابية العملية الانتخابية وسلامة الإجراءات المتبعة في جميع المراكز.

ووفقًا للنتائج، فقد أشارت المفوضية العليا إلى فوز "ائتلاف الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني بالمرتبة الأولى في بغداد بـ18 مقعدًا، يليه "حزب تقدّم" بزعامة محمد الحلبوسي، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي.



وأضافت أنّ "الحزب الكردستاني" حلّ أولًا في نينوى، يليه "حزب تقدّم"، ثمّ "ائتلاف الإعمار والتنمية".



كما حلّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني" أولًا في أربيل، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني.