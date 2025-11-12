بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي منشوراً له عبر منصة "آكس"، أعلن فيه أنه "ما زال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي"، مشيراً إلى أنه "ما زال يمارس مهامه" ضمن الجيش.

وفي منشوره، قال أدرعي: "نعم، لكلِّ إنسانٍ يومٌ يُنهي فيه مهمتَه وسيحين ذلك اليوم بالنسبة إلي أيضًا لكن بعد وقتٍ. وحين يحين الوقت، سأُعلن ذلك بنفسي عبر منصّاتي".

وخلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء تفيد بأنّ أدرعي أحيل إلى التقاعد وبالتالي انتهاء مهامه كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.