Advertisement

عربي-دولي

صورٌ تكشف.. رقعة الدمار في غزة تتسع يومًا بعد يوم!

Lebanon 24
12-11-2025 | 12:40
A-
A+
Doc-P-1441449-638985745770586337.jpeg
Doc-P-1441449-638985745770586337.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اختفاء أكثر من 1500 مبنى داخل مناطق سيطرة جيش العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار.
Advertisement

الصور المحدثة كشفت مشهدًا صادمًا: أحياءٌ كاملة اختفت من الخرائط، وشوارع في خانيونس ورفح وشرق غزة تحوّلت إلى مساحات من الغبار والركام. وتُظهر الخرائط اتساع رقعة رمادية خلف الخط الأصفر يومًا بعد يوم، في مشهدٍ يعكس حجم الدمار المتواصل؛ فكل ما لم تدرسه الجرافات، نسفته المتفجرات.
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية أوزباكستان: الهجمات الظالمة ضد غزة تتسع يوما بعد آخر والعدوان الإسرائيلي يتواصل رغم تنديد المجتمع الدولي
lebanon 24
13/11/2025 03:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: الوضع في غزة خطر وإسرائيل تهدد بتوسيع رقعة الصراع
lebanon 24
13/11/2025 03:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: موقف أوكرانيا التفاوضي يتدهور يوما بعد يوم
lebanon 24
13/11/2025 03:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حملات المقاطعة تتسع.. وشكوك إسرائيلية في جدوى الحرب
lebanon 24
13/11/2025 03:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

الإسرائيلي

البريطاني

بي بي سي

قطاع غزة

إسرائيل

شرق غزة

مار ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:02 | 2025-11-12
16:37 | 2025-11-12
16:22 | 2025-11-12
16:04 | 2025-11-12
16:00 | 2025-11-12
15:39 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24