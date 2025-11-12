21
عربي-دولي
صورٌ تكشف.. رقعة الدمار في غزة تتسع يومًا بعد يوم!
Lebanon 24
12-11-2025
|
12:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها هيئة الإذاعة
البريطانية
"
بي بي سي
" اختفاء أكثر من 1500 مبنى داخل مناطق سيطرة جيش العدو
الإسرائيلي
في
قطاع غزة
منذ بدء وقف إطلاق النار.
الصور المحدثة كشفت مشهدًا صادمًا: أحياءٌ كاملة اختفت من الخرائط، وشوارع في خانيونس ورفح وشرق غزة تحوّلت إلى مساحات من الغبار والركام. وتُظهر الخرائط اتساع رقعة رمادية خلف الخط الأصفر يومًا بعد يوم، في مشهدٍ يعكس حجم الدمار المتواصل؛ فكل ما لم تدرسه الجرافات، نسفته المتفجرات.
تجربة صينية تكشف "كابوسًا عالميًا".. قنبلة واحدة تقتل مدينة!
Lebanon 24
تجربة صينية تكشف "كابوسًا عالميًا".. قنبلة واحدة تقتل مدينة!
17:02 | 2025-11-12
12/11/2025 05:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مستوطنون يهاجمون الضفة… والرئيس الإسرائيلي يخرج عن صمته
Lebanon 24
مستوطنون يهاجمون الضفة… والرئيس الإسرائيلي يخرج عن صمته
16:37 | 2025-11-12
12/11/2025 04:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في اللاذقية.. اشتباكات بين الأمن و"فلول النظام السابق"
Lebanon 24
في اللاذقية.. اشتباكات بين الأمن و"فلول النظام السابق"
16:22 | 2025-11-12
12/11/2025 04:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف: "وزارة الحرب" بدل الدفاع.. و التكلفة خيالية!
Lebanon 24
تقرير يكشف: "وزارة الحرب" بدل الدفاع.. و التكلفة خيالية!
16:04 | 2025-11-12
12/11/2025 04:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونان تعزز دفاعها الجوي.. أكبر صفقة أسلحة مع إسرائيل
Lebanon 24
اليونان تعزز دفاعها الجوي.. أكبر صفقة أسلحة مع إسرائيل
16:00 | 2025-11-12
12/11/2025 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
