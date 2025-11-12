صورٌ تكشف.. رقعة الدمار في غزة تتسع يومًا بعد يوم!

Advertisement

أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها هيئة الإذاعة " " اختفاء أكثر من 1500 مبنى داخل مناطق سيطرة جيش العدو في منذ بدء وقف إطلاق النار.الصور المحدثة كشفت مشهدًا صادمًا: أحياءٌ كاملة اختفت من الخرائط، وشوارع في خانيونس ورفح وشرق غزة تحوّلت إلى مساحات من الغبار والركام. وتُظهر الخرائط اتساع رقعة رمادية خلف الخط الأصفر يومًا بعد يوم، في مشهدٍ يعكس حجم الدمار المتواصل؛ فكل ما لم تدرسه الجرافات، نسفته المتفجرات.