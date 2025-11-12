21
في اللاذقية.. اشتباكات بين الأمن و"فلول النظام السابق"
Lebanon 24
12-11-2025
|
16:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلعت اشتباكات بين
قوات الأمن
السوري و"فلول النظام السابق" مساء اليوم الأربعاء، قرب مدينة جبلة في
ريف اللاذقية
، وذلك وفق ما أفادت مصادر قناة "العربية".
