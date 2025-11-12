Advertisement

عربي-دولي

عن احتمال اندلاع حرب أهلية شاملة في سوريا.. هذا ما قاله وزير الخارجية الأميركية

Lebanon 24
12-11-2025 | 23:11
قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو إن سوريا تواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة في حال فشل الحكومة الحالية.
وأضاف روبيو في تصريحات للصحافيين قائلا: "لنفترض أن مشروع هذه الحكومة فشل، إما لأنهم أفشلوه أو لأنهم ببساطة لم ينجحوا. حينها ستنزلق سوريا إلى حرب أهلية شاملة".

وبحسب روبيو فإن الولايات المتحدة مهتمة بمنح دمشق فرصة للنجاح في إعادة إعمار البلاد، لأنه بخلاف ذلك ستتحول سوريا إلى مساحة غير قابلة للحكم ومنصة للمنظمات الإرهابية والعناصر الخطيرة الأخرى في المنطقة.

واختتم وزير الخارجية الأميركية قائلا "إن حربا جديدة تماما تنتظرنا بحال فشل الحكومة". (روسيا اليوم) 
 
 

