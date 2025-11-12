عن احتمال اندلاع حرب أهلية شاملة في سوريا.. هذا ما قاله وزير الخارجية الأميركية

قال الأميركية إن تواجه خطر الانزلاق إلى شاملة في حال فشل الحكومة الحالية.

وأضاف في تصريحات للصحافيين قائلا: "لنفترض أن مشروع فشل، إما لأنهم أفشلوه أو لأنهم ببساطة لم ينجحوا. حينها ستنزلق سوريا إلى حرب أهلية شاملة".



وبحسب روبيو فإن مهتمة بمنح فرصة للنجاح في إعادة إعمار البلاد، لأنه بخلاف ذلك ستتحول سوريا إلى مساحة غير قابلة للحكم ومنصة للمنظمات الإرهابية والعناصر الخطيرة الأخرى في المنطقة.



واختتم وزير الخارجية الأميركية قائلا "إن حربا جديدة تماما تنتظرنا بحال فشل الحكومة". (روسيا اليوم)