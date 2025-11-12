Advertisement

عربي-دولي

القيادة المركزية الأميركية: تنفيذ أكثر من 22 عملية ضد تنظيم داعش في سوريا

Lebanon 24
12-11-2025 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1441563-638986116535209610.jpg
Doc-P-1441563-638986116535209610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكدت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، تنفيذ أكثر من 22 عملية ضد تنظيم داعش في سوريا خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني الجاري، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص واعتقال 19 آخرين.  
Advertisement

وقالت القيادة في بيان: "قدمت قوات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) المشورة والمساعدة ومكنت أكثر من 22 عملية ضد داعش مع شركائها في سوريا خلال الشهر الماضي، مما قلل من قدرة الجماعة الإرهابية على شن عمليات محلية وتصدير العنف إلى جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "نفذت قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) العمليات بالتنسيق مع شركاء سوريين من 1 تشرين الأول إلى 6 تشرين الثاني، مما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر داعش واعتقال 19 آخرين".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية: "سنواصل ملاحقة فلول داعش في سوريا بنشاط، بالتزامن مع العمل مع التحالف الدولي ضد داعش لضمان استمرار المكاسب التي تحققت ضد التنظيم في العراق وسوريا، ومنعه من تجديد نشاطه أو تصدير هجماته الإرهابية إلى دول أخرى".
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي: نفذنا عملية الأسبوع الماضي ضد داعش بالتنسيق مع سوريا
lebanon 24
13/11/2025 13:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: ممثلو الدول والمنظمات يعملون على تدفق المساعدات ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ودعم استقرار غزة
lebanon 24
13/11/2025 13:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: هذه فرصة تاريخية للسلام في المنطقة
lebanon 24
13/11/2025 13:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: على حماس نزع سلاحها والالتزام الكامل بخطة ترامب
lebanon 24
13/11/2025 13:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد القيادة المركزية

القيادة المركزية

التحالف الدولي

تحالف الدول

براد كوبر

براد كو

العراق

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:05 | 2025-11-13
05:51 | 2025-11-13
05:48 | 2025-11-13
05:40 | 2025-11-13
05:38 | 2025-11-13
05:31 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24