القيادة المركزية الأميركية: تنفيذ أكثر من 22 عملية ضد تنظيم داعش في سوريا

أكدت الأميركية (سينتكوم)، تنفيذ أكثر من 22 عملية ضد تنظيم داعش في خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني الجاري، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص واعتقال 19 آخرين.وقالت القيادة في بيان: "قدمت قوات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) المشورة والمساعدة ومكنت أكثر من 22 عملية ضد داعش مع شركائها في سوريا خلال الشهر الماضي، مما قلل من قدرة الجماعة الإرهابية على شن عمليات محلية وتصدير العنف إلى جميع أنحاء العالم".وأضافت: "نفذت قوة المهام المشتركة - عملية الصلب (CJTF-OIR) العمليات بالتنسيق مع شركاء سوريين من 1 تشرين الأول إلى 6 تشرين الثاني، مما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر داعش واعتقال 19 آخرين".وقال الأدميرال ، الأميركية: "سنواصل ملاحقة فلول داعش في سوريا بنشاط، بالتزامن مع العمل مع ضد داعش لضمان استمرار المكاسب التي تحققت ضد التنظيم في وسوريا، ومنعه من تجديد نشاطه أو تصدير هجماته الإرهابية إلى دول أخرى".