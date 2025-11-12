مادورو: مع التهديد أصبحنا أقوى

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده تعززت لمواجهة النشر العسكري الأميركي في بحر الكاريبي بالقرب من سواحلها.

وأضاف مادورو في خطاب متلفز من ولاية أراجوا شمال البلاد: "مع التهديد أصبحنا أقوى. بعد خمسة عشر أسبوعًا من بداية هذا التصعيد من الحرب النفسية والتهديد العسكري، نحن اليوم أقوى من الناحية الدستورية والمؤسسية، نحن أقوى".

Advertisement

واتهم مادورو بـ "استمرار سردية كاذبة ومبالغ فيها" حول الوضع في ، مؤكّدًا رفض أي تدخل أجنبي في شؤون بلاده.

وأضاف: "نقول للإمبريالية: ابتعدوا عن هنا، هذه فنزويلا؛ فنزويلا تريد العمل من أجل الازدهار وتحقيق أوقات سلام، كما حلم بها محررنا العظيم، السلام الأبدي". (سبوتنيك)