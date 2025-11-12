Advertisement

عربي-دولي

مادورو: مع التهديد أصبحنا أقوى

Lebanon 24
12-11-2025 | 23:18
A-
A+
Doc-P-1441564-638986116952181877.png
Doc-P-1441564-638986116952181877.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده تعززت لمواجهة النشر العسكري الأميركي في بحر الكاريبي بالقرب من سواحلها.
 
وأضاف مادورو في خطاب متلفز من ولاية أراجوا شمال البلاد: "مع التهديد أصبحنا أقوى. بعد خمسة عشر أسبوعًا من بداية هذا التصعيد من الحرب النفسية والتهديد العسكري، نحن اليوم أقوى من الناحية الدستورية والمؤسسية، نحن أقوى".
Advertisement
 
واتهم مادورو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ "استمرار سردية كاذبة ومبالغ فيها" حول الوضع في فنزويلا، مؤكّدًا رفض أي تدخل أجنبي في شؤون بلاده.
 
وأضاف: "نقول للإمبريالية: ابتعدوا عن هنا، هذه فنزويلا؛ فنزويلا تريد العمل من أجل الازدهار وتحقيق أوقات سلام، كما حلم بها محررنا العظيم، السلام الأبدي". (سبوتنيك)
 
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: عملت على إعادة بناء الجيش الأميركي وأصبح أقوى من أكثر أي وقت
lebanon 24
13/11/2025 13:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قوتك بداخلك.. خطوات لتصبحي أنثى قوية
lebanon 24
13/11/2025 13:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الصداقة بين الولايات المتحدة واليابان قوية ومزدهرة وستصبح قريبا أعظم من أي وقت مضى
lebanon 24
13/11/2025 13:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو يُحذر: لدينا أكثر من 5 آلاف صاروخ لمواجهة تهديدات أميركا
lebanon 24
13/11/2025 13:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الرئيس الأميركي

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

سبوتنيك

فنزويلا

الدستور

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:05 | 2025-11-13
05:51 | 2025-11-13
05:48 | 2025-11-13
05:40 | 2025-11-13
05:38 | 2025-11-13
05:31 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24