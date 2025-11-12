النمسا توجه اتهامات إلى مسؤولين سوريين سابقين في نظام الأسد

Advertisement

وجهت في أمس الأربعاء اتهامات إلى مسؤولين سوريين سابقين في نظام بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين احتجزوا خلال .ووجهت العامة في فيينا اتهامات إلى المسؤولين السابقين بارتكاب جرائم عدة من بينها العنف الجسدي والاعتداء الجنسي.وقالت النيابة في بيان، إن أحدهما متهم أيضا بارتكاب أعمال تعذيب.ويتهم المسؤولان السابقان بارتكاب هذه الجرائم ضد مدنيين احتجزوا في بين عامي 2011 و2013 في إطار حملة قمع الاحتجاجات ضد .والمتهمان هما عميد سابق في المخابرات ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم.وأوضحت النيابة العامة أنه "تم حتى الآن التعرف على هوية 21 ضحية".وتقدم المتهمان بطلب لجوء في النمسا عام 2015، وأقاما فيها منذ ذلك الحين. وهما يواجهان حاليا عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات في حال إدانتهما.