عربي-دولي
النمسا توجه اتهامات إلى مسؤولين سوريين سابقين في نظام الأسد
Lebanon 24
12-11-2025
|
23:21
وجهت
النيابة العامة
في
النمسا
أمس الأربعاء اتهامات إلى مسؤولين سوريين سابقين في نظام
الرئيس بشار الأسد
بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين احتجزوا خلال
الحرب الأهلية
.
ووجهت
النيابة
العامة في فيينا اتهامات إلى المسؤولين السابقين بارتكاب جرائم عدة من بينها العنف الجسدي والاعتداء الجنسي.
وقالت النيابة في بيان، إن أحدهما متهم أيضا بارتكاب أعمال تعذيب.
ويتهم المسؤولان السابقان بارتكاب هذه الجرائم ضد مدنيين احتجزوا في
الرقة
بين عامي 2011 و2013 في إطار حملة قمع الاحتجاجات ضد
بشار الأسد
.
والمتهمان هما عميد سابق في المخابرات
السورية
ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم.
وأوضحت النيابة العامة أنه "تم حتى الآن التعرف على هوية 21 ضحية".
وتقدم المتهمان بطلب لجوء في النمسا عام 2015، وأقاما فيها منذ ذلك الحين. وهما يواجهان حاليا عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات في حال إدانتهما.
