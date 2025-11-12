بسبب الرسائل الإلكترونية الخاصة بملف "إبستين".. ترامب يرفع دعوى قضائية ضد قناة "بي بي سي"

Advertisement

أكد رفع دعوى قضائية ضد قناة " "، فيما رفض رئيس الوزراء كير ستارمر التأكيد على ما إذا كان سيحث الرئيس الأميركي على مقاضاة القناة.ولفت البيت الأبيض إلى أن فريق القانوني رفع دعوى قضائية ضد قناة " سي"، مشيرا إلى أن الرسائل الإلكترونية الخاصة بملف "إبستين" تثبت أن ترامب لم يفعل شيئا خاطئا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الأربعاء إن "المستشار القانوني الخارجي للرئيس رفع دعوى قضائية ضد بي بي سي. نتوقع أن تستمر الدعوى. وسواء اعتذروا أم لا، فالأمر يرجع إليهم".وأضافت ليفيت: "ترامب وستارمر لديهما علاقة جيدة، ولكن على الأرجح يختلفان بشأن ما إذا كانت بي بي سي نزيهة، حيث ينظر إليها الرئيس على أنها " آلة دعاية يسارية".وكانت رسائل بريد إلكتروني مسربة من أرشيف رجل الأعمال الراحل جيفري إيبستين، نشرها في بمجلس النواب الأميركي، قد كشفت عن مزاعم جديدة بشأن علاقة الرئيس الأميركي ترامب بإيبستين وضحايا الاتجار بالجنس.وكتب إبستين في رسالته: "قال ترامب إنه يريدني أن أتخلى عن بطاقة عضويتي في (منتجعه) مارالاغو" في .وأوضح إبستين أنه لم يكن يوما عضوا في المنتجع، أضاف "بالطبع، كان يعرف بشأن الفتيات، لأنه طلب من غيلاين (ماكسويل) أن تتوقف".