تقرير يتحدث عن "أزمة عميقة" داخل الجيش الإسرائيلي.. هذا ما كشفه



Advertisement

واعتبرت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي "يواجه واحدة من أخطر الأزمات التي شهدها في السنوات الأخيرة"، بعد أكثر من عامين من هجوم المباغت وما تلاه من حرب على .



وقالت إن "آلاف العسكريين الدائمين يسعون إلى تسريحهم سريعا، ولا يرغبون في مواصلة خدمتهم"، مشيرة إلى أن "هذه ظاهرة واسعة الانتشار، تشمل كافة الرتب والمستويات في الجيش الإسرائيلي".



وأرجعت القناة أسباب هذه الظاهرة إلى "الاستنزاف الناجم عن الحرب، وظروف العسكريين، والضرر الناجم عن التجاذبات السياسية، وطريقة إجراء بعض التعيينات الأخيرة في الجيش". سلط تقرير إسرائيلي الضوء على "أزمة عميقة" داخل الجيش ، إذ يسعى آلاف العسكريين الإسرائيليين إلى ترك الخدمة والتقاعد المبكر.واعتبرت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي "يواجه واحدة من أخطر الأزمات التي شهدها في السنوات الأخيرة"، بعد أكثر من عامين من هجوم المباغت وما تلاه من حرب على .وقالت إن "آلاف العسكريين الدائمين يسعون إلى تسريحهم سريعا، ولا يرغبون في مواصلة خدمتهم"، مشيرة إلى أن "هذه ظاهرة واسعة الانتشار، تشمل كافة الرتب والمستويات في الجيش الإسرائيلي".وأرجعت القناة أسباب هذه الظاهرة إلى "الاستنزاف الناجم عن الحرب، وظروف العسكريين، والضرر الناجم عن التجاذبات السياسية، وطريقة إجراء بعض التعيينات الأخيرة في الجيش".

ويتعامل الإسرائيلي بشكل شخصي مع هذه الأزمة باهتمام بالغ، وفق القناة 12، علما أنه "يدرك حجم المشكلة".



كما تعمل على "وضع خطة لعلاج العسكريين، ومحاولة منع أي تشريع من شأنه المساس بظروف عملهم".



وفي محاولة على ما يبدو لمواجهة هذه الظاهرة، وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على قرار بمنح حوافز للعسكريين الدائمين في الجيش بقيمة 3.25 مليار شيكل (نحو مليار دولار). (سكاي نيوز عربية)