روبيو: لقطع إمدادات الأسلحة والدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع

حمّل الأميركي ، المسؤولية عن التصعيد الدامي في ، معتبرًا أنها الطرف الذي يعرقل جهود التهدئة، ومشدّدًا على ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف إمدادات الأسلحة والدعم الخارجي الذي تتلقاه.كما أعرب عن اعتقاده بأنه "يجب القيام بشيء ما لقطع إمدادات الأسلحة والدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع مع تواصل تحقيقها تقدماً".وانتقد تصرفات قوات الدعم السريع قائلاً إنها "توافق على بعض الأمور ثم لا تلتزم بها"، في إشارة إلى الهدنة الإنسانية التي أُعلنت ولم تُنفذ، مشدداً على انه "نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة للتعامل مع الفظائع التي تحدث في السودان".وأكد روبيو أن قوات الدعم السريع متورطة في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بينها حالات اغتصاب لنساء.