Advertisement

عربي-دولي

روبيو: لقطع إمدادات الأسلحة والدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع

Lebanon 24
13-11-2025 | 01:58
A-
A+
Doc-P-1441631-638986211920282877.jpeg
Doc-P-1441631-638986211920282877.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حمّل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قوات الدعم السريع المسؤولية عن التصعيد الدامي في السودان، معتبرًا أنها الطرف الذي يعرقل جهود التهدئة، ومشدّدًا على ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف إمدادات الأسلحة والدعم الخارجي الذي تتلقاه.
Advertisement
كما أعرب روبيو عن اعتقاده بأنه "يجب القيام بشيء ما لقطع إمدادات الأسلحة والدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع مع تواصل تحقيقها تقدماً".
وانتقد تصرفات قوات الدعم السريع قائلاً إنها "توافق على بعض الأمور ثم لا تلتزم بها"، في إشارة إلى الهدنة الإنسانية التي أُعلنت ولم تُنفذ، مشدداً على انه "نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة للتعامل مع الفظائع التي تحدث في السودان".
وأكد روبيو أن قوات الدعم السريع متورطة في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بينها حالات اغتصاب لنساء.
مواضيع ذات صلة
الدعم السريع رداً على روبيو: تصريحاته لا تخدم مسار الرباعية ولا المبادرة الأميركية
lebanon 24
13/11/2025 13:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع: قواتنا سيطرت على الفرقة السادسة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور
lebanon 24
13/11/2025 13:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار قائد قوات الدعم السريع: تصريحات وزير الخارجية الأميركي غير موفقة وتعرقل جهود الهدنة الإنسانية بالسودان
lebanon 24
13/11/2025 13:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني أسقط مسيّرات اطلقتها قوات الدعم السريع كانت ستستهدف مدينة مروي
lebanon 24
13/11/2025 13:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

وزير الخارجية

ماركو روبيو

السودان

روبيو

روبي

ساني

الهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:05 | 2025-11-13
05:51 | 2025-11-13
05:48 | 2025-11-13
05:40 | 2025-11-13
05:38 | 2025-11-13
05:31 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24