عربي-دولي

بعد هجمات متشددين استهدفت صيادي "الدوزو".. فرار سكان بلدة جنوب مالي

Lebanon 24
13-11-2025 | 02:14
هرب مئات الأشخاص من المناطق المحيطة ببلدة لولوني في جنوب مالي بعد هجوم لمتشددين مساء الثلاثاء استهدف صيادين تقليديين تطلق عليهم تسمية دوزو، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية وكالة فرانس برس الأربعاء.
قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس الأربعاء إن "عددا من صيادي الدوزو تعرّضوا لهجوم شنّه متشددون بطائرات مسيّرة الليلة الماضية"، ما تسبب بفرار السكان.

ومنذ العام 2012، تواجه مالي أزمة أمنية عميقة تغذيها أعمال العنف التي ترتكبها خصوصا جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش، فضلا عن جماعات أخرى.
ولمواجهة انتشار العنف، شُكِّلت مجموعات للدفاع عن النفس يعتمد بعضها على الصيادين التقليديين من الدوزو.
وقال أحد سكان لولوني لوكالة فرانس برس إن "سبعة صيادين قتلوا" بينهم شقيقه.
