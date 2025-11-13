بعد هجمات متشددين استهدفت صيادي "الدوزو".. فرار سكان بلدة جنوب مالي

Advertisement

هرب مئات الأشخاص من المناطق المحيطة ببلدة لولوني في جنوب مالي بعد هجوم لمتشددين مساء الثلاثاء استهدف صيادين تقليديين تطلق عليهم تسمية دوزو، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية الأربعاء.قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس الأربعاء إن "عددا من صيادي الدوزو تعرّضوا لهجوم شنّه متشددون بطائرات مسيّرة الليلة الماضية"، ما تسبب بفرار السكان.ومنذ العام 2012، تواجه مالي أزمة أمنية عميقة تغذيها أعمال العنف التي ترتكبها خصوصا جماعة "نصرة والمسلمين" المرتبطة بتنظيم ، وتنظيم داعش، فضلا عن جماعات أخرى.ولمواجهة انتشار العنف، شُكِّلت مجموعات للدفاع عن النفس يعتمد بعضها على الصيادين التقليديين من الدوزو.وقال أحد سكان لولوني لوكالة فرانس برس إن "سبعة صيادين قتلوا" بينهم شقيقه.