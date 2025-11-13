Advertisement

عربي-دولي

بسبب قرار وقف "صادرات الأسلحة" إلى اسرائيل.. هذا ما قاله سفير إسرائيل في ألمانيا

Lebanon 24
13-11-2025 | 02:49
يبدو ان إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها.
وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه "من الجميل قول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك فإن هذا يمثل مشكلة".

وأشار السفير إلى أن وقف إطلاق النار يمثل "سببا وجيها لرفع هذا الحظر على الأسلحة".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمر في 8 آب الماضي، بوقف مؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل "إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة"، وذلك ردا على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وحتى ذلك الوقت، شددت الحكومة الألمانية تدريجيا من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.

وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على خطوات أولية في عملية سلام، صرح ميرتس بأنه يجب إعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلا أنه لم يقرر رفع الحظر.

وقال بروسور في المقابلة: "معركتنا هي معركة من أجل الدول الديمقراطية، من أجل الحرية في مواجهة الذين يحاولون أن يغمرونا جميعا بالإرهاب والعنف. هذه المعركة مهمة، وأعتقد أن من يدعم إسرائيل الآن فهو يدعم في الحقيقة الديمقراطية".

وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في آب الماضي استياء كبيرا في إسرائيل، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بـ"مكافأة حركة حماس".
