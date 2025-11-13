بسبب قرار وقف "صادرات الأسلحة" إلى اسرائيل.. هذا ما قاله سفير إسرائيل في ألمانيا

Advertisement

يبدو ان تضغط على لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها.وقال السفير في ألمانيا رون بروسور، في مقابلة مع (د ب أ)، إنه "من الجميل قول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك فإن هذا يمثل مشكلة".وأشار السفير إلى أن وقف إطلاق النار يمثل "سببا وجيها لرفع هذا الحظر على الأسلحة".وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمر في 8 آب الماضي، بوقف مؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل "إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة"، وذلك ردا على تصاعد العمليات العسكرية في القطاع.وحتى ذلك الوقت، شددت الحكومة الألمانية تدريجيا من انتقاداتها لحكومة ، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة على خطوات أولية في عملية سلام، صرح ميرتس بأنه يجب إعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلا أنه لم يقرر رفع الحظر.وقال بروسور في المقابلة: "معركتنا هي معركة من أجل الدول ، من أجل الحرية في مواجهة الذين يحاولون أن يغمرونا جميعا بالإرهاب والعنف. هذه المعركة مهمة، وأعتقد أن من يدعم إسرائيل الآن فهو يدعم في الحقيقة الديمقراطية".وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في آب الماضي استياء كبيرا ، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بـ"مكافأة حركة حماس".