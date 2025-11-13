الرئيس الإسرائيلي مستعد للعفو عن نتنياهو

Advertisement

أعلنت القناة 14 ان الرئيس مستعد للمضي قدما في خطوة العفو عن رئيس الوزراء ، الذي يحاكم منذ سنوات في قضايا فساد.وأشارت القناة اليوم الخميس إلى أن " يبدو عازما على بذل كل ما في وسعه لجعل العفو حقيقة واقعة، حتى لو اضطر لاتخاذ خطوات تتطلب شجاعة سياسية وشعبية".ونقل عن مصادر مقربة من الرئيس، قولها إن قرار العفو "لن يتأثر بأي ضغوط سياسية من أي جهة".ونفت المصادر صحة التقارير التي تحدثت عن أن هرتسوغ سيشترط على الاعتراف بالذنب أو التعهد بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها وتهدف إلى تضليل الرأي العام".وأمس الأربعاء، تلقى هرتسوغ رسالة من نظيره الأميركي ، طلب فيها منه النظر في منح عفو لنتنياهو.ويواجه نتنياهو محاكمة فساد طويلة، وطلب مرارا العفو عن حليفه المقرب، في حين ينفي نتنياهو التهم الموجهة إليه.