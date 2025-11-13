Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الإسرائيلي مستعد للعفو عن نتنياهو

Lebanon 24
13-11-2025 | 04:23
أعلنت القناة 14 الإسرائيلية ان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مستعد للمضي قدما في خطوة العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم منذ سنوات في قضايا فساد.
وأشارت القناة اليوم الخميس إلى أن "هرتسوغ يبدو عازما على بذل كل ما في وسعه لجعل العفو حقيقة واقعة، حتى لو اضطر لاتخاذ خطوات تتطلب شجاعة سياسية وشعبية".

ونقل عن مصادر مقربة من الرئيس، قولها إن قرار العفو "لن يتأثر بأي ضغوط سياسية من أي جهة".

ونفت المصادر صحة التقارير التي تحدثت عن أن هرتسوغ سيشترط على نتنياهو الاعتراف بالذنب أو التعهد بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها وتهدف إلى تضليل الرأي العام".

وأمس الأربعاء، تلقى هرتسوغ رسالة من نظيره الأميركي دونالد ترامب، طلب فيها منه النظر في منح عفو لنتنياهو.

ويواجه نتنياهو محاكمة فساد منذ فترة طويلة، وطلب ترامب مرارا العفو عن حليفه المقرب، في حين ينفي نتنياهو التهم الموجهة إليه.
 
بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

إسحاق هرتسوغ

الإسرائيلية

منذ فترة

إسرائيل

