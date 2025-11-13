24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الرئيس الإسرائيلي مستعد للعفو عن نتنياهو
Lebanon 24
13-11-2025
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت القناة 14
الإسرائيلية
ان الرئيس
الإسرائيلي
إسحاق هرتسوغ
مستعد للمضي قدما في خطوة العفو عن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
، الذي يحاكم منذ سنوات في قضايا فساد.
Advertisement
وأشارت القناة اليوم الخميس إلى أن "
هرتسوغ
يبدو عازما على بذل كل ما في وسعه لجعل العفو حقيقة واقعة، حتى لو اضطر لاتخاذ خطوات تتطلب شجاعة سياسية وشعبية".
ونقل عن مصادر مقربة من الرئيس، قولها إن قرار العفو "لن يتأثر بأي ضغوط سياسية من أي جهة".
ونفت المصادر صحة التقارير التي تحدثت عن أن هرتسوغ سيشترط على
نتنياهو
الاعتراف بالذنب أو التعهد بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها وتهدف إلى تضليل الرأي العام".
وأمس الأربعاء، تلقى هرتسوغ رسالة من نظيره الأميركي
دونالد ترامب
، طلب فيها منه النظر في منح عفو لنتنياهو.
ويواجه نتنياهو محاكمة فساد
منذ فترة
طويلة، وطلب
ترامب
مرارا العفو عن حليفه المقرب، في حين ينفي نتنياهو التهم الموجهة إليه.
مواضيع ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية: الرئيس الإسرائيلي مستعد للمضي قُدمًا في خطوة العفو عن نتنياهو
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الرئيس الإسرائيلي مستعد للمضي قُدمًا في خطوة العفو عن نتنياهو
13/11/2025 13:12:31
13/11/2025 13:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: تلقيت طلبا رسميا من ترامب بالنظر في العفو عن نتنياهو
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: تلقيت طلبا رسميا من ترامب بالنظر في العفو عن نتنياهو
13/11/2025 13:12:31
13/11/2025 13:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي يقول إنه سيدرس إمكانية منح نتنياهو عفوا في قضايا الفساد التي يحاكم بشأنها
Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي يقول إنه سيدرس إمكانية منح نتنياهو عفوا في قضايا الفساد التي يحاكم بشأنها
13/11/2025 13:12:31
13/11/2025 13:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية تقول إن وزراء الليكود وقّعوا على طلب موجه إلى رئيس الدولة هرتسوغ للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يُقاضى باتهامات تتعلق بالفساد (سكاي نيوز)
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية تقول إن وزراء الليكود وقّعوا على طلب موجه إلى رئيس الدولة هرتسوغ للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يُقاضى باتهامات تتعلق بالفساد (سكاي نيوز)
13/11/2025 13:12:31
13/11/2025 13:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
إسحاق هرتسوغ
الإسرائيلية
منذ فترة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
عراقيل واختلافات.. هل سيتم استئناف حرب غزة؟
Lebanon 24
عراقيل واختلافات.. هل سيتم استئناف حرب غزة؟
06:05 | 2025-11-13
13/11/2025 06:05:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
05:51 | 2025-11-13
13/11/2025 05:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا.. دورية إسرائيلية تقوم بأعمال تفتيش
Lebanon 24
في سوريا.. دورية إسرائيلية تقوم بأعمال تفتيش
05:48 | 2025-11-13
13/11/2025 05:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع التركية: الأولوية في غزة وقف دائم لإطلاق النار وتلبية احتياجات المدنيين
Lebanon 24
الدفاع التركية: الأولوية في غزة وقف دائم لإطلاق النار وتلبية احتياجات المدنيين
05:40 | 2025-11-13
13/11/2025 05:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إيراني جديد.. حلم "زوال إسرائيل" سيتحقق
Lebanon 24
تهديد إيراني جديد.. حلم "زوال إسرائيل" سيتحقق
05:38 | 2025-11-13
13/11/2025 05:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
07:30 | 2025-11-12
12/11/2025 07:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:05 | 2025-11-13
عراقيل واختلافات.. هل سيتم استئناف حرب غزة؟
05:51 | 2025-11-13
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
05:48 | 2025-11-13
في سوريا.. دورية إسرائيلية تقوم بأعمال تفتيش
05:40 | 2025-11-13
الدفاع التركية: الأولوية في غزة وقف دائم لإطلاق النار وتلبية احتياجات المدنيين
05:38 | 2025-11-13
تهديد إيراني جديد.. حلم "زوال إسرائيل" سيتحقق
05:31 | 2025-11-13
توقف عدد من طائرات "الطيران العماني".. ما السبب؟
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 13:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 13:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 13:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24